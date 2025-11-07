Choele Choel: proponen crear un servicio de colectivo urbano municipal

El concejal del bloque Somos Choele (partido independiente), Darío Castro, presentó la semana pasada un proyecto en el Concejo Deliberante que busca conformar un servicio de colectivo urbano municipal. La iniciativa responde al pedido de quienes viven alejados del centro de la localidad.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el impulsor del proyecto explicó que la idea fue planteada por un grupo de vecinos del barrio Las Bardas, quienes expresaron las dificultades de vivir en esta zona ya que el único servicio de transporte disponible es el taxi y no todos tienen la posibilidad de afrontar tal costo.

«Se han incorporado entre seis y siete barrios nuevos. Estamos hablando entre 50 y 60 manzanas nuevas en los últimos 10 o 12 años», detalló. Esa incorporación nueva al ejido urbano hizo que Choele se haya expandido, lo cual aparejó la necesidad de un transporte urbano.

Según comenta Castro, un dato no menor es el hecho de que en las instituciones educativas, como la Escuela Primaria Rural N° 110 La Rinconada y la N° 77 Paso Piedra «están bajando la matrícula» debido a que «tienen jornada extendida y no hay transporte».

También la Universidad de Río Negro queda en las afueras de Choele. «La facultad está cerca de la ruta y muy lejos en el otro extremo es donde más hay lugares para alquilar. Entonces, los chicos que vienen a estudiar la carrera de Medicina Veterinaria tienen que hacer aproximadamente entre 25, 30 y 40 cuadras para poder ir a cursar», problematizó el miembro del Concejo.

Privados definirán recorridos y tarifas con apoyo municipal

En su articulado, el proyecto establece que «resulta oportuno promover la participación de empresas locales, cooperativas de trabajo y asociaciones civiles en la prestación del servicio, fortaleciendo la economía social y generando nuevas fuentes de empleo».

En esta línea, Castro especificó que la idea es convocar a empresas privadas y que éstas presenten un recorrido en conjunto con la Secretaría de Planificación, la Secretaría de Transporte y otras instituciones relevantes.



Además, el artículo 4 de la ordenanza establece que las tarifas, condiciones de prestación, mecanismos de control, derechos y obligaciones de los prestadores y usuarios serán reglamentados por la Autoridad de Aplicación y deberán ser aprobados por el Concejo Deliberante.

Respecto al financiamiento del servicio el concejal municipal aclaró: «netamente el cobro del boleto sería para la empresa y la municipalidad lo que aportaría sería combustible», articulando así el trabajo de las empresas privadas con la gestión del transporte público.