El municipio defendió el colectivo subsidiado en Neuquén capital

«El 95% de las transferencias, son de transporte», respondió el subsecretario de Hacienda, Juan Dutto, cuando fue consultado por los subsidios que paga la municipalidad de Neuquén. En el presupuesto de 557.000 millones de pesos, más de 60.000 millones corresponden al subsidio del colectivo.

«No recibimos más acompañamiento ni de Nación, que no remite los fondos, ni de provincia», agregó Dutto. Indicó que destinar un alto porcentaje al servicio de transporte público, fue una decisión política que continuará el próximo año.

La tasa vial, que se destina a una cuenta especial derivada al transporte en concepto de movilidad urbana, tuvo una recaudación de 10.000 millones hasta ahora, lo que claramente no cubre la ecuación para los colectivos. «Un 75% del costo del boleto lo paga el municipio, el pasajero, el resto: tendríamos que tener un boleto a 6 ó 7 mil pesos si no fuera de esta manera», insistió.

El sistema COLE tiene 180 coches en la calle y en marzo, la flota podría aumentar (foto archivo)

Sostuvo que con más de 180 coches en las calles de la capital, el COLE era «el mejor transporte público del país». «Siempre tenemos la consulta sobre el transporte público: cuando llegamos a la gestión era deficiente y no cumplía las prestaciones mínimas: ahora tenemos un transporte excelente que tendrá mayor cobertura en el inicio del ciclo lectivo«, insistió Dutto luego en rueda de prensa.

La crítica de los concejales de la oposición se centró en la ubicación del subsidio, como transferencia, junto con los bienes y servicios, según se le indicó. «Disimulan el monto de la transferencia, que es muy importante en el presupuesto, casi un 12%, lo mezclan con los bienes y servicios, por eso decimos nosotros que los subsidios son la cuarta pata del componente que tiene el ejercicio», dijo José Luis Artaza.

Ejemplificó que bienes y servicios involucran la contraprestación por el pago, lo que no ocurre con el subsidio. «Señalamos que disimulan la transferencia y creemos que está mal presentado: obra pública, transferencias, servicios y personal. Cuestionó que en la presentación del equipo económico se sostuvo que la administración anterior -a la que perteneció Artaza- dejó un 55% dela ciudad asfaltada y «decimos que no, nosotros dejamos el 85 % asfaltado y ellos mantienen» ese porcentaje.