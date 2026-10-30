Halloween en la Patagonia: por primera vez, un pueblo de Chubut celebra la «Fiesta del Chupacabras»

Una localidad de Chubut encontró una manera particular de darle un sello patagónico a Halloween. Este fin de semana, Río Mayo celebrará por primera vez la Fiesta del Chupacabras, una propuesta que toma como inspiración una historia de misterio que ocurrió semanas atrás en la región.

La celebración está atravesada por la leyenda del chupacabras, que cobró notoriedad en septiembre tras el hallazgo de caballos muertos en la zona. El episodio despertó distintas versiones y alimentó las especulaciones sobre la presencia de esa criatura mítica.

Una localidad de Chubut celebrará Halloween con una fiesta inspirada en el chupacabras

La historia que inspiró la celebración comenzó con el hallazgo de caballos mutilados en Río Mayo. El caso generó repercusión nacional y dio lugar a comentarios que relacionaron las extrañas lesiones con el mítico chupacabras.

En lugar de quedarse con el misterio, la municipalidad decidió tomar esa historia para organizar una fiesta temática. La primera edición combinará disfraces, juegos y relatos vinculados al día.

Río Mayo está ubicado a unos 280 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia. En la localidad se festeja la Fiesta Nacional de la Esquila y tiene una población de alrededor de 3100 habitantes según el último censo.

La propuesta tendrá lugar este sábado 31 de octubre, desde las 15, en el Predio Olegario Paillaguala. La convocatoria está abierta a vecinos, turistas y familias que quieran sumarse con disfraces inspirados en criaturas e historias misteriosas.

Fiesta del Chupacabras en Río Mayo: qué actividades habrá este sábado

Uno de los principales atractivos será el concurso de disfraces, que tendrá tres categorías: el más creativo, el más tierno y el más tenebroso.

La agenda también incluirá un bingo familiar, una búsqueda del tesoro y la participación de un anfitrión que compartirá relatos misteriosos durante la jornada. Además, habrá sorteos y premios para los participantes.

El encuentro contará con un paseo de compras integrado por artesanos y emprendedores de Río Mayo y localidades cercanas. Allí podrán ofrecer sus productos y compartir sus propuestas con quienes se acerquen al predio. La invitación del municipio es a concurrir disfrazados y participar de las actividades.