Javier Milei habló del futuro de los isleños si Argentina recupera las Malvinas: “No vamos a expulsarlos”

El presidente Javier Milei aseguró que, ante una eventual recuperación argentina de las Islas Malvinas, sus habitantes no serían expulsados y recibirían un trato basado en la “dignidad y justicia”. El líder libertario ratificó además el reclamo de soberanía sobre el territorio. Fue en medio de su estadía en Estados Unidos.

La definición fue realizada durante una entrevista en Nueva York con John Micklethwait, editor en jefe de Bloomberg Según publicó Infobae, Milei fue consultado sobre cuál sería el destino de los aproximadamente 3.600 residentes de las islas si su gobierno recupera el territorio.

Qué dijo Milei sobre los habitantes de las Islas Malvinas

Ante la consulta sobre el escenario posterior a una hipotética recuperación de Malvinas, el Presidente fue categórico: “No vamos a expulsarlos”. “Tengo muy claro que esas personas serán tratadas con dignidad y justicia”, afirmó Milei durante la conversación. La declaración se produjo en medio de su actividad internacional y de la renovada exposición del reclamo argentino.

El presidente volvió este viernes por la mañana a Buenos Aires

El mandatario también cuestionó el argumento británico basado en el derecho de autodeterminación de los isleños. Según planteó, los habitantes actuales no constituyen una población indígena de las islas y sostuvo que el Reino Unido desplazó a una población anterior para instalar otra. “Somos los dueños de las islas por geografía, por derecho y por historia”, insistió Milei.

El reclamo de Milei por Malvinas durante su discurso ante la ONU

La cuestión Malvinas también ocupó un lugar central en el discurso que Milei pronunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí reclamó que el organismo intervenga frente a las acciones unilaterales del Reino Unido que, según Argentina, afectan sus derechos soberanos.

“Malvinas es para nosotros una causa nacional. Repito, Malvinas es para nosotros una causa nacional”, afirmó el Presidente. También cuestionó que las resoluciones internacionales sobre la disputa no hayan impedido nuevas acciones británicas en el territorio y sus áreas marítimas.

Milei recordó la resolución 3149 de la ONU, aprobada hace 50 años, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa permanezca abierta. “50 años después, la situación no ha cambiado, pero las modificaciones unilaterales continúan”, sostuvo.

En su exposición, el Presidente también cuestionó la capacidad de la ONU para hacer cumplir sus propias resoluciones y mencionó las medidas adoptadas por Argentina frente a la explotación de recursos en el área en disputa. Entre ellas enumeró presentaciones diplomáticas, sanciones a empresas y el envío al Congreso de una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.