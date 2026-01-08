Rock en la Isla 132: guía completa para el sábado 7 en la Fiesta de la Confluencia con NTVG y Kapanga en Neuquén

El pulso del rock se traslada al Alto Valle. En menos de un mes, la Isla 132 será el punto de encuentro de miles de familias y amigos que disfrutarán a pleno de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026. Para el sábado 7 de febrero, el line up promete una maratón de clásicos que van desde la Bersuit hasta el cierre internacional con los uruguayos de No Te Va Gustar.

La organización ya confirmó los horarios y, ante la alta demanda, lanzó recomendaciones clave para asegurar un lugar frente al escenario mayor.

Grilla de horarios: sábado 7 de febrero

Preparate para una jornada extensa de música a orillas del Limay:

18:00: Ganador Pre Confluencia

Ganador Pre Confluencia 18:40: Kapanga (El «Mono» abre el pogo)

(El «Mono» abre el pogo) 19:50: Ganador Pre Confluencia

Ganador Pre Confluencia 20:40: Bersuit Vergarabat (Clásicos del rock nacional)

(Clásicos del rock nacional) 22:00: Comodines

22:40: La Beriso (El plato fuerte de la noche)

(El plato fuerte de la noche) 00:10: No Te Va Gustar (Cierre de lujo desde Uruguay)

Entradas a la venta: Cómo comprarlas y qué precios tienen

Para evitar filas y asegurar el ingreso, desde la organización recomiendan entrar previamente a la web oficial (www.entradauno.com) y crear un usuario con antelación. Este paso es fundamental para agilizar el proceso de compra ante la masividad de usuarios conectados.

Pensando en el bolsillo de los neuquinos y los turistas, se lanzaron opciones de accesibilidad económica:

Pack Familiar: 4 Pases Confluencia al precio de 3 por $60.000 .

4 Pases Confluencia al precio de 3 por . Pase Confluencia Individual: Válido para los 4 días por $80.000.

¿Qué incluye el Pase Confluencia? Los beneficiarios tendrán ingreso prioritario, acceso al campo delantero, baños diferenciados, espacios fotográficos exclusivos y participación en concursos por backstage y meet & greets con los artistas.