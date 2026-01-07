¡Es oficial! La Fiesta de la Confluencia 2026 tiene su grilla día a día: ¿Luck Ra y La Joaqui en la misma noche?
Del 5 al 8 de febrero, la Isla 132 se llenará de música, diversión y ritmo. Conocé la grilla completa para la Fiesta de la Confluencia 2026.
La espera terminó se confirmó la grilla de artistas día a día que formarán parte de la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén. En total son 19 los artistas que se subirán al escenario mayor. Te cuento el detalle en exclusiva.
Serán cuatro noches de música para todos los gustos y todas las edades. Desde lo que está en tendencia hasta los clásicos que no podemos dejar de cantar.
«La variedad de géneros se apoderará del escenario principal y tampoco faltarán los artistas regionales ganadores del certamen Pre Confluencia», indicaron desde el municipio de Neuquén.
La grilla de artistas, día a día, para la Fiesta de la Confluencia
Jueves 5 de febrero
- Rombai
- Migrantes
- Luciano Pereyra
- Karina
Viernes 6 de febrero
- FKM
- Lautygram
- Tuli
- Roze
- Angela Torres
- Luckra
Sábado 7 de febrero
- La Beriso
- Bersuit Vergarabat
- Kapanga
- No Te Va A Gustar
Domingo 8 de febrero
- Dillom
- La Joaqui
- Tizishi
- Femi
- Trueno
Fiesta de la Confluencia 2026: entradas a la venta, precios y detalles para disfrutar en Neuquén
Desde la organización recomiendan a los interesados en ingresar previamente a la web (www.entradauno.com) y que crean su usuario o inicien sesión, con el fin de agilizar el proceso de compra. El tiempo para poder comprar las primeras entradas vence el 14 de diciembre.
Las entradas disponibles para el 5 de febrero de 2026 presenta opciones generales o familiares, para una mayor accesibilidad en la economía de las familias.
- Pack Familiar de 4×3: $45.000
- Entrada Preferencial: $60.000
Cabe aclarar que el uso de los packs es válido para los cuatro días del evento.
Dentro de las opciones de compra, se podrá acceder al «Pase Confluencia», el cual contará con los siguientes beneficios: ingreso prioritario, campo delantero, baños diferenciados, concursos por backstage y meet & greets, presencia de sectores de comidas y espacios fotográficos.
Comentarios