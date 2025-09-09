Martes complejo en la cordillera de Neuquén y Río Negro: ¿qué pasa con la nieve y la lluvia durante la tarde?

Este martes, la cordillera de la Patagonia comenzó una jornada de clima adverso. San Carlos de Bariloche y San Martín de los Andes tendrán lluvias y fuertes ráfagas de viento del noroeste. Las temperaturas se mantendrán bajas durante todo el día, especialmente por la tarde y noche.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este martes se espera una jornada inestable en la Cordillera. Las condiciones climáticas estarán marcadas por la presencia de lluvias, nieve por momentos, y un notable incremento en la velocidad del viento.

Se recomienda precaución a los residentes y visitantes de la región.

El pronóstico para las próximas horas en Bariloche: nieve, lluvias y baja temperatura

En San Carlos de Bariloche, aunque la máxima diurna alcanzará los 8°C, la jornada se tornará más fría hacia la noche, con una mínima de 5°C. La probabilidad de precipitaciones se sitúa entre el 40 y 100 por ciento, con lluvias persistentes que se acentuarán especialmente durante la tarde y noche.

Las nevadas se harán sentir por la tarde, pero mermarán por la noche.

El viento soplará del noroeste con velocidades de entre 7 y 31 Km/h en la ciudad lacustre. No obstante, serán las ráfagas, que podrían alcanzar entre 42 y 50 Km/h, las que se intensificarán notablemente por la tarde y noche, demandando atención extra para actividades al aire libre.

Cómo estará el clima en San Martín de los Andes en lo que resta del martes

Para San Martín de los Andes, si bien la temperatura máxima diurna alcanzará los 8°C, la noche será significativamente más fría, con la mínima descendiendo hasta los 0°C. La probabilidad de precipitaciones también es alta, entre 40 y 100 por ciento, manteniéndose durante estas horas clave.

El viento en la localidad neuquina tendrá velocidades de entre 23 y 41 Km/h, pero las ráfagas serán considerablemente más fuertes, pudiendo alcanzar entre 51 y 69 Km/h, también provenientes del noroeste. Se anticipa que la franja horaria más complicada para el clima será la tarde y la noche.