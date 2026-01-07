Salvaron y mejoraron 38 vidas en un año: Bariloche batió su récord en donación de órganos

Un reconocimiento del Incucai a la labor de la Unidad de Procuración de Órganos y Tejidos del hospital de Bariloche.

Era 30 de diciembre de 2025 y mientras todos se preparaban para despedir el año, en el Hospital Zonal Doctor Ramón Carrillo de Bariloche, médicos y enfermeros realizaban una ablación de córneas. El recuerdo de ese último donante, todavía los emociona.

A pesar de toparse con la muerte de su ser querido, la familia estaba agradecida de la posibilidad de donar, se abrazaban entre ellos. “Decían que siempre había sido solidario y que de esta manera iba a seguir ayudando, luego de fallecer”, cuenta Florencia Pérez, subjefa de la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos de Bariloche.

El final del año llegó con buenas noticias para ese hospital rionegrino. Por el arduo trabajo y compromiso en la procuración de órganos, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) les hizo un reconocimiento a nivel país, luego de que salvaran y mejoraran la calidad de vida de 38 personas en 2025.

“Se realizaron 24 procesos de donación a través de estos se pudieron llevar a cabo 38 trasplantes de órganos y tejidos”, cuenta Florencia. La licenciada en Enfermería trabaja en terapia intensiva y diez días al mes cumple funciones de coordinación, intervención y logística en la unidad de procuración.

“Es un reconocimiento a nuestro trabajo, ya que hubo un aumento significativo del 100% de procesos de donación en el hospital de Bariloche”, apunta Florencia y agrega: “Tuvimos una situación récord ”.

«Con respecto al 2024 su actividad creció en más de un 100%, siendo este, uno de sus años con mayor cantidad de donantes», expresaron en el renocimiento las autoridades de Incucai.

Entre los hitos del hospital de Bariloche, este 2025 se logró que: un hombre de 30 años recibiera un trasplante de corazón, uno de 60 años accedió a un hígado, siete personas pudieron concretar un trasplante renal, una mujer de 32 años recibió un trasplante reno pancreático y 28 personas lograron un implante de córneas.

El operativo del 30 de diciembre no entró en el conteo oficial para el balance anual, sin embargo permitirá que en el futuro inmediato una persona pueda volver a ver. Ese suceso refleja la esencia del trabajo que se realiza: silencioso, comprometido, sacrificado y a contrarreloj, en pos de los pacientes.

“Es un trabajo que se hace puertas adentro del hospital, que lleva mucho esfuerzo. Es un trabajo silencioso y repercute directamente en la sociedad. Muy importante para la salud pública”. Florencia Perez, subjefa de la Unidad de Procuración Hospital de Bariloche.

El reconocimiento es al equipo humano que pone responsabilidad y sus conocimientos especializados para que cada proceso sea exitoso. “El compromiso en hacerlo, la disponibilidad de 24 horas que tenemos para poder estar atentos ante cada operativo que se lleve adelante”, comenta.

Una cadena humana que salva vidas en el hospital

El reconocimiento de Incucai traspasa las paredes de la Unidad de Procuración. “También es para el resto de los trabajadores del hospital, porque en cada operativo no somos solo los cuatro integrantes de la unidad de procuración, sino que es una cadena de diferentes sectores”, opina Florencia.

En un operativo multiorgánico trabajan alrededor de 50 personas y conlleva entre 30 y 38 horas todo el proceso. En tejidos, intervienen 10 trabajadores e insume unas cinco horas porque el operativo no solo abarca la intervención, sino también la parte administrativa, la comunicación con familiares y las evaluaciones posteriores.

«Nuestro reconocimiento a todo el personal del Hospital. Sin donación no hay trasplante y ustedes son actores principales en esta cadena de vida y oportunidades». Autoridades del Incucai.

Claves de la evolución en los procesos de donación

Según valora la subjefa del equipo, las claves para dar el salto fueron varias: la capacitación a enfermeras para poder llevar a cabo el rol de “coordinadoras hospitalarias”, el egreso de dos médicos que se suman a la terapia intensiva y los tutores de Buenos Aires quienes acompañan.

Además, la Unidad de procuración logró fortalecerse como sector dentro de la institución. “Cada vez que fallece alguien nos llaman, antes no sucedía, ahora sí. Ya se hizo una rutina hospitalaria y eso ha sido un gran avance para nosotros, fue una de las técnicas que nos hizo mejorar”, balancea la mujer.

“Cuando iniciamos, trabajábamos todos a contraturno, lo cual nos dificultaba. Estábamos 16 horas de guardia y luego teníamos un operativo, entonces prácticamente estábamos las 24 horas trabajando”, dice Florencia. Ahora, alcanzaron un esquema laboral que ordena y les permitió avanzar como parte del organigrama del hospital.

Este año, el Ramón Carrillo fue sede de una Comisión Regional de Trasplante (Coretra). “Esto no había sucedido nunca. Es la reunión de todos los jefes jurisdiccionales y un balance de toda la Patagonia”, comenta.

Órganos y tejidos 10 órganos y 28 tejidos efectivos se obtuvieron de cuatro donantes en Bariloche, lo que implica que 38 personas pudieron salir de las listas de espera.

La voluntad de donar órganos: cómo manifestarla