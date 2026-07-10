121 años en SAO: energía que reimpulsa la economía de la bahía

El aniversario de San Antonio Oeste encuentra a la ciudad atravesando una etapa de expectativas renovadas. A la histórica actividad portuaria, turística y pesquera ahora se suma un nuevo motor económico: el desarrollo de los grandes proyectos energéticos que avanzan sobre la costa rionegrina y que ya empiezan a sentirse en la vida cotidiana de la región.

Aunque las obras todavía transitan sus primeras etapas, empresarios locales coinciden en que el movimiento comenzó mucho antes de que lleguen los grandes volúmenes de trabajadores. Técnicos, ingenieros, consultoras ambientales, empresas contratistas y proveedores ya circulan de manera permanente entre San Antonio Oeste, Las Grutas, San Antonio Este y Sierra Grande.

Para Pablo Vincent, empresario con amplia trayectoria en hotelería y servicios, el cambio ya es evidente. “Estamos viendo un antes y un después”, resume. En su caso, por la sostenida ocupación que demanda el personal vinculado a las obras, multiplicó su actividad en lo referido a catering, viandas y transporte de pasajeros.

Cada semana llegan profesionales de distintos puntos del país y del exterior para realizar tareas de todo tipo, vinculadas a las futuras obras. “Todo eso genera actividad. Hoy ves camionetas de empresas de todos lados. Hay italianos haciendo estudios de corrientes marinas, empresas que viajan permanentemente entre Buenos Aires, Trelew y Sierra Grande”, sostiene.

Vincent destaca que, tras una temporada turística compleja, esto significó un alivio para muchos. “El año pasado tenía tres empleados durante el invierno. Este año tengo más de treinta”, ejemplifica. De acá a los próximos años, cuando entren en funcionamiento las distintas etapas de los proyectos energéticos, considera que se registrará el verdadero impacto. “La construcción genera muchísimo movimiento y después quedará toda la operación y el mantenimiento. Creo que vienen dos o tres años muy buenos”, proyecta.

Desde otra mirada, pero con el mismo optimismo, Walter Sequeira, empresario local y referente de la Cámara de Comercio de Las Grutas, sostiene que la actividad todavía tiene mucho potencial y que, según las previsiones que manejan, durante agosto comenzaría una etapa con un volumen mucho mayor de trabajadores.

Para Sequeira, uno de los principales beneficios es que Las Grutas cuenta con una infraestructura ya desarrollada, capaz de absorber buena parte de esa demanda. “La ciudad tiene alrededor de 25.000 plazas de alojamiento. Si las empresas utilizan esa capacidad instalada en lugar de montar grandes campamentos propios, el beneficio será muy importante”, señala.

Así, el horizonte aparece marcado por un desafío inédito. Si bien ambos empresarios coinciden en que el crecimiento será gradual, el proceso ya comenzó y es visible. Pese a que el contexto turístico nacional continúa siendo desafiante, trabajan con el Gobierno provincial, el municipio y las cámaras empresarias para fortalecer el compre local y lograr que las contrataciones alcancen a proveedores de la región. “El objetivo es que las licitaciones pasen por las cámaras de comercio para que el derrame llegue”, concluyeron.