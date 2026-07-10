Rice, en duda para Inglaterra ante Noruega: fue aislado por un virus antes de los cuartos del Mundial

El volante inglés está en duda para enfrentar a Noruega por un virus.

Problemas para Inglaterra. A un día del duelo ante Noruega, por los cuartos de final del Mundial 2026, el seleccionado inglés recibió una noticia inesperada: Declan Rice fue aislado de la concentración por un virus estomacal y su participación en el partido del sábado quedó envuelta en incertidumbre.

La información fue difundida por el Daily Mail, que además detalló el cuadro físico del volante. «El influyente mediocampista ya arrastraba molestias en los isquiotibiales y en la zona lumbar, problemas que ahora se han visto agravados por esta enfermedad«, aseguró el reconocido medio británico.

Como medida preventiva, el futbolista del Arsenal fue puesto en cuarentena para evitar que el virus pueda propagarse entre sus compañeros en una instancia decisiva del certamen. Por el momento, el cuerpo técnico no confirmó si estará disponible para el cruce ante el conjunto noruego.

La posible ausencia representaría una baja sensible para el seleccionado inglés. El mediocampista participó en cuatro de los cinco encuentros disputados por su equipo en la Copa del Mundo y aportó una asistencia frente a Croacia durante la fase de grupos. Su única suplencia fue en la última fecha de esa instancia, contra Panamá.

De confirmarse su baja, ésta se sumaría a la del mediocampista Jordan Henderson, quien se fracturó una de sus muñecas en los festejos tras al victoria ante México en octavos de final y tuvo que ser operado.

El duelo entre Inglaterra y Noruega se jugará el sábado 11 de julio desde las 18 en el Miami Stadium, ubicado en Miami Gardens, Florida, y definirá uno de los semifinalistas del torneo.

Con información de TyC Sports.