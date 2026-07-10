Atención Argentina: Manzambi no se recuperó y será baja en Suiza para los cuartos de final del Mundial 2026

Johan Manzambi se perdió el duelo de octavos ante Colombia y será baja para el cruce con la Selección. (Foto: Archivo - AP)

Murat Yakin, entrenador de Suiza, confirmó que Johan Manzambi se perderá el duelo ante Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026, que se disputará este sábado desde las 22 en Kansas.

El futbolista de 20 años sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante el entrenamiento del lunes y no pudo estar presente en los octavos de final ante Colombia. Finalmente, tampoco logró recuperarse a tiempo para enfrentar al conjunto de Lionel Scaloni.

Manzambi venía siendo una de las grandes figuras de Suiza en la Copa del Mundo. En los dos primeros encuentros comenzó en el banco de suplentes, pero en el segundo, frente a Bosnia, le alcanzaron apenas 19 minutos para marcar dos goles y ganarse un lugar entre los titulares. En lo que va del certamen acumula tres tantos y dos asistencias, números que lo convierten en el máximo goleador del seleccionado suizo.

La ausencia del mediapunta representa un duro golpe para Yakin, que pierde a uno de sus futbolistas más determinantes de cara al cruce con la Selección Argentina. Ante Colombia, el entrenador apostó por Ardon Jashari, volante del Milan, para reemplazarlo desde el inicio, aunque su rendimiento no convenció y fue reemplazado en el entretiempo.

Ahora, el principal candidato para ocupar ese lugar es Ruben Vargas, atacante del Sevilla, que ingresó durante el tiempo suplementario frente al conjunto cafetero y luego convirtió el quinto penal de la tanda, el que selló la clasificación de Suiza a los cuartos de final.