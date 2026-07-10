Femicidio en Junín: confirman que la mujer asesinada estaba embarazada de cinco meses y medio

La investigación por el brutal femicidio de Mercedes Errapán, la mujer de 32 años asesinada en la localidad bonaerense de Junín, sumó en las últimas horas un dato desgarrador. Al momento del crimen, la víctima se encontraba embarazada de entre 22 y 24 semanas de gestación, un cuadro de aproximadamente cinco meses y medio que terminó por confirmar la gravedad de los hechos bajo la lupa judicial.

El informe preliminar de la autopsia expuso la violencia extrema con la que actuó el agresor. De acuerdo con los peritos forenses, el cuerpo de Errapán presentaba 12 heridas cortopunzantes, un fuerte golpe en la cabeza y múltiples fracturas, lesiones presuntamente provocadas con un arma blanca y un objeto contundente compatible con un hacha.

Con este reporte oficial se descartó de forma definitiva la primera versión que indicaba que la mujer había sido asesinada de un disparo.

El fiscal Martín Laius, de la UFI N°8 de Junín —quien colabora en el caso con la fiscal penal instructora Fernanda Sánchez, de la UFI N°1—, aclaró que se trata de los primeros resultados forenses y que los estudios continuarán para precisar la mecánica exacta del ataque.

Mientras tanto, la justicia enfoca su atención en Sebastián Bonafe, el único acusado, quien se encuentra detenido en Pergamino tras haber permanecido varias horas prófugo junto a la hija de la víctima.

Por el momento, Bonafe enfrenta cargos por femicidio y sustracción de menores, pero la fiscalía planea agravar de manera contundente la imputación durante la indagatoria de este viernes. Las autoridades analizan incorporar la calificación de ensañamiento debido a la saña del ataque, resistencia a la autoridad y tentativa de homicidio en perjuicio de la niña de siete años, a quien el agresor amenazó de muerte antes de ser capturado. La menor ya recibe asistencia psicológica y contención por parte de equipos especializados.

El crimen fue el miércoles en la casa de la víctima

El trágico episodio fue descubierto la mañana del pasado miércoles en una vivienda de la calle Iberlucea. La reconstrucción de los investigadores determinó que Bonafe aprovechó el momento en que la actual pareja de Mercedes salió a trabajar para ingresar al domicilio, cometer el femicidio y escapar con la menor de edad.

Cámaras de seguridad locales registraron al sospechoso caminando con la niña antes de las 8:00 de la mañana, previo a iniciar su huida en motocicleta hacia Pergamino.

El operativo cerrojo desplegado por la Policía Bonaerense logró acorralar al imputado en un cañaveral de la vecina localidad. Al verse rodeado por los efectivos, Bonafe colocó un cuchillo en el cuello de la menor y amenazó con matarla si intentaban avanzar. Tras vivir momentos de extrema tensión y luego de varios minutos de una compleja negociación, el personal policial logró reducir al atacante y rescatar a la pequeña completamente ilesa.

Escribió cartas anticipando el femicidio

La premeditación del ataque quedó al descubierto tras un allanamiento en la vivienda del sospechoso, donde se incautaron cuatro cartas manuscritas dirigidas a su madre. En los textos, el detenido detalló cronológicamente su plan criminal escribiendo frases como «Mi plan es matar a Mechi y a Jona e irme de Junín», además de anticipar la toma de rehenes al manifestar: «Si la Policía me encuentra hay dos cosas: o me disparan en la calle o mato a la nena».

Las cartas también sacaron a la luz las variaciones de fechas que el acusado contempló para ejecutar el crimen y hacían alusión directa a una denuncia por presunto abuso que Errapán había radicado semanas atrás.

Este expediente se sumaba a un frondoso historial delictivo de Bonafe, quien arrastraba una causa reciente por grooming —que derivó en un allanamiento cinco días antes del femicidio— y otras tres denuncias previas entre 2021 y 2024 por lesiones, amenazas y violencia de género contra familiares y una compañera de trabajo.