Un domingo con más viento y no tan soleado en Neuquén y Río Negro: qué va a pasar con el frío

Tras un sábado primaveral en Neuquén y Río Negro, se aguarda un sábado con más viento y un cielo más nublado tras un día soleado. Qué dice el pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC para mañana en el Alto Valle, cordillera y la costa atlántica.

En Neuquén capital y Cipolletti se aguarda una jornada parcialmente nublada, con una máxima de 20°C y una leve brisa proveniente del sur.

Por la noche ya no se pronostican heladas, pero sí estará muy frío con una mínima de 1°C. A su vez, el viento cambiará de dirección hacia el sudoeste e incrementará su velocidad a más de 30 km/h, con ráfagas de casi 60 km/h.

Para General Roca y alrededores se espera una máxima de 20°C y un cielo parcialmente nublado, con presencia del viento desde el oeste a más de 20 km/h, con ráfagas superiores a los 30 km/h.

Por la noche, la mínima será de 1°C, y el viento surcará desde sudoeste a más de 20 km/h, con ráfagas de más de 40 km/h.

Foto: AIC.

Cómo va a estar en la cordillera este domingo

En Bariloche pronosticaron una jornada parcialmente nublada, con una máxima de 12°C y viento desde el noroeste a más de 20 km/h, con ráfagas superiores a los 30 km/h.

Por la noche la mínima será de 3°C y el viento provendrá desde el oeste a más de 20 km/h, con ráfagas de más de 40 km/h.

Foto: AIC.

Del lado neuquino, en San Martín de los Andes la máxima será de 9°C y el cielo estará parcialmente nublado. A su vez, habrá una leve brisa desde el oeste.

Por la noche, el cielo estará cubierto y la mínima será de 2°C, mientras que el viento bajará levemente su velocidad.

Foto: AIC.

Qué va a pasar en la costa atlántica este domingo

En Viedma anunciaron una jornada parcialmente nublada y con una máxima de casi 20°C, con viento desde el noroeste a más de 30 km/h y ráfagas de casi 50 km/h.

Por la noche la mínima será de 2°C y el viento se mantendrá con la misma intensidad que durante el día, aunque las ráfagas incrementarán a casi 60 km/h.