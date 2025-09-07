Parque Cerro Lindo en Bariloche: senderos, MTB y naturaleza a un kilómetro del centro

Caminatas, trail running y mountain bike conviven en un espacio pensado para todas las edades. Fotos: @parquerecreativocerrolindo.

Un lugar que lleva en su nombre la palabra “lindo” no puede decepcionar. Y menos si está a solo un kilómetro del centro de Bariloche, con acceso en transporte público, si da la posibilidad de adentrarse en la montaña de manera segura y gratuita, y con ese aire puro que invita a quedarse un rato más.

Sobre la avenida de los Pioneros se abre el ingreso al Parque Recreativo Cerro Lindo, inaugurado en julio de 2024. Es un parque privado de uso público que busca ordenar la convivencia entre disciplinas y acercar propuestas saludables al aire libre. Martín “Cepi” Raffo, embajador del MTB en Argentina y organizador de la Copa Cerro Lindo, fue parte del proceso desde el inicio.

“El parque es un sector de lo que todos conocemos como Cerro Otto y desde hace un año y medio se convirtió en un parque público. Son tierras privadas que fueron cedidas en comodato al municipio, y los propietarios además financiaron la construcción de este espacio. Siempre hubo mucha actividad física de ciclistas y de senderistas, pero en los últimos años aparecieron problemas de inseguridad, con robos. Eso se resolvió con un alambrado perimetral. Hoy es extremadamente seguro y, además, se puso en valor lo que ya existía”, explicó.

Los senderos combinan naturaleza y deporte, con vistas panorámicas.

El cambio se nota. Antes había sendas que compartían peatones y ciclistas y eso generaba conflictos. “Lo que hicimos fue construir nuevas sendas, diferenciadas, con cartelería y con un estacionamiento. Eso hizo que aumente la cantidad de personas que lo usan”, agregó.

El resultado es un espacio abierto todo el día, de acceso público y gratuito, con circuitos para caminar, correr y practicar trail running. Los recorridos de bicicleta están clasificados por niveles de dificultad, lo que permite que los usuarios progresen a su ritmo. “Por ejemplo, ahora hicimos uno para los niños. Yo llevo a mi hija de tres años y, con ayuda, ya lo transita”, dijo Raffo.

Martín fue organizarode de eventos, pero el sello que marca su vida es el ciclismo de montaña. Hace más de diez años comenzó a trabajar en la construcción de circuitos en el Cerro Otto, al principio pensados para ellos mismos y después con una mirada más amplia, vinculada al turismo.

En bici, para principiantes o deportistas experimentados.

“Viajé por el mundo y vi muchas cosas para implementar. Hace un par de años volvió a Argentina mi socio, que fue director del bike park más grande del mundo, en Whistler, Canadá. Con su conocimiento, el diseño de los senderos dio un salto de calidad”, explicó.

El parque ofrece mucho más que deporte. “Es un lugar privilegiado para el barilochense y para el turista. Es una experiencia distinta porque andás en un circuito pensado y diseñado para eso. Hay subidas creadas para poder trepar y la parte de senderismo es la más recreativa de todas, con paisajes y miradores increíbles”, remarcó.

En el camino, la cartelería acompaña y orienta: indica niveles de dificultad, distancias y usos permitidos, pero también recuerda normas de seguridad y convivencia. Está prohibido acampar o encender fuego, se pide no extraer plantas ni madera, y quienes van con mascotas deben llevarlas con correa y recoger los desechos.

Hay señalética y códigos QR distribuidos a lo largo de los recorridos.

Raffo, que fue durante siete años jefe de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche, lo resume así: “Cuando hay cartelería, accesos y senderos bien demarcados, los riesgos son menores. La gente va tranquila, sin miedo a perderse. Hay personas que cortan el mediodía, en 15 minutos llegan a un mirador increíble y después vuelven a trabajar”.

La señalética interpretativa y los códigos QR distribuidos a lo largo de los recorridos permiten conocer más sobre la flora nativa y el entorno natural. “Es la entrada más cercana a la naturaleza que tenés desde el Centro Cívico. Mucha gente pasa por el parque, sube hasta la confitería del Otto. Algunos senderos tienen más exigencia, pero uno puede elegir”, concluyó. Cerro Lindo es, en definitiva, un espacio que honra su nombre un rincón natural, seguro y accesible, a encontrarse con la montaña.

La cartelería con códigos QR invita a conocer la flora nativa y recorrer la montaña de manera segura y responsable.

La Copa Cerro Lindo

Después de más de 22 años sin eventos oficiales en el Cerro Otto, hoy regresa la Copa Cerro Lindo, un clásico del mountain bike. “Hoy tenemos autorización, Bariloche es cuna de atletas de renombre nacional e internacional, y hacer una carrera en el mismo circuito en el que los ciclistas entrenan siempre es un lujo”, destacaron los organizadores. Ayer fueron los entrenamientos y hoy se corre la competencia en esas pistas históricas.

Recomendaciones si vas: vestite en capas (camiseta térmica, buzo y campera), elegí calzado de trekking y llevá agua para hidratarte. Quienes quieran más información o saber cómo llegar consultar en @parquerecreativocerrolindo.