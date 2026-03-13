Se cayeron cuando hacían senderos en San Martín de los Andes y fueron rescatados: dos operativos en el parque Lanín

El parque nacional Lanín informó que este jueves se realizaron dos rescates en senderos muy visitados del área protegida. En dos situaciones distintas, una mujer y un ciclista resultaron heridos mientras realizaban actividades recreativas y fueron asistidos por una cuadrilla de rescatistas del ICE Sur.

La información fue difundida por el parque nacional Lanín, que indicó que los operativos ocurrieron en el Cerro Colorado y en el camino al Mirador Bandurrias.

Dos accidentes en senderos turísticos de San Martín de los Andes

El primer operativo ocurrió en el sector del Cerro Colorado. Un guía de montaña avisó a la radioestación del parque que una mujer de 60 años, oriunda de Buenos Aires, se había caído durante una caminata y como consecuencia sufrió un golpe en la cabeza.

Los rescatistas caminaron cerca de tres kilómetros hasta llegar al lugar. Allí evaluaron a la mujer, la inmovilizaron y la colocaron en una camilla canasto con un plano rígido para iniciar el descenso. El primer tramo del traslado indicaron que se hizo «con arnés y cuerda», ya que el sector tiene pendiente. De esa manera señalaron que pudieron asegurar el descenso hasta un lugar accesible.

El segundo rescate ocurrió en el camino al Mirador Bandurrias. Un ciclista sufrió una caída que le provocó una lesión en el tobillo derecho y no pudo continuar el recorrido El equipo de rescate realizó la primera atención en el lugar, inmovilizó la pierna con una férula y organizó el descenso con una camilla Kong y un chaleco de extricación para mantener estable al paciente.

Una vez finalizados los operativos, las dos personas fueron entregadas al personal del SIEN, quien realizó el traslado hasta el hospital Ramón Carrillo para la evaluación médica.

Antes de salir a la montaña, qué hacer: recomendaciones del parque Lanín

Desde el parque nacional Lanín recordaron que es obligatorio completar el registro de trekking único al menos 48 horas antes de salir. El trámite se realiza en www.pnlanin.com.ar, en la solapa Registros.

También recomendaron elegir senderos acordes a la experiencia y al estado físico, no salir solo y avisar a alguien el lugar al que se va y el horario estimado de regreso.

El organismo además pidió consultar el pronóstico meteorológico antes de iniciar la actividad y suspender la salida si hay alertas. Recordaron que el clima en la Patagonia puede cambiar durante el recorrido.

El parque también solicitó no hacer fuego fuera de los sitios habilitados y regresar con todos los residuos generados durante la actividad.