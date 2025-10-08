Se confirmó la fecha de apertura para un paso estratégico entre Neuquén y Chile: qué horarios tendrá

Este miércoles se confirmó la fecha de apertura del paso Pichachén, un cruce fronterizo estratégico entre Neuquén y Chile. La habilitación tuvo que ser reprogramada por las condiciones climáticas adversas en la cordillera. Qué dijeron las autoridades sobre el estado de las rutas.

El paso estará habilitado desde el próximo jueves 30 de octubre, cuya oficialización se realizará con un acto en la comuna chilena de Antunco.

Asimismo, informaron que el horario de funcionamiento del paso será de 8 a 18 para el ingreso a Chile, y de 8 a 19 para entrar a la Argentina.

Esta reapertura representa una integración vial entre el norte neuquino y la Región del Biobío que fortalecerá tanto al turismo como el intercambio comercial.

En principio, estaba previsto que sea el 17 de octubre, pero tuvo que ser reprogramado por las condiciones climáticas adversas en la cordillera por la nieve y las lluvias, lo que dificultó las tareas de mantenimiento del lado chileno.

Cuál es el estado de las rutas para viajar por el paso Pichachén

Las autoridades de Chile informaron que continúan los trabajos en el sector de El Desecho, donde aún se registran lugares con hasta tres metros de nieve. Desde Vialidad señalaron que las tareas continuarán para garantizar la transitabilidad en los plazos previstos.

Del lado neuquino, desde Nación sentenciaron que las rutas provinciales N° 6 y 57 se encuentran «en óptimas condiciones».

Por último, tanto desde Migraciones, Aduanas y Gendarmería aseveraron que las dependencias se encuentran operativas, restando únicamente «detalles menores» vinculados a los servicios básicos.