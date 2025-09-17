Toma forma el proyecto de Neuquén para sumar un cuarto paso a Chile asfaltado: unirá a tres rutas

Con el objetivo de apuntalar la relación con Chile, Neuquén finalmente puso en marcha el proyecto para asfaltar el paso Mamuil Malal, altamente transitado por el turismo que recorre el sur de la provincia y el vecino país. La comunicación de la obra fue complementada, sin embargo, con otro anuncio de relevancia para la conectividad a ambos lados de la frontera: la gestión de un cuarto y nuevo cruce internacional asfaltado.

Se trata del paso Pichachén, al que se llega por medio de la Ruta Provincial 6, en la región norte.

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO con la secretaría de Obras Públicas, área que conduce la también diputada nacional Tanya Bertoldi, el objetivo del Gobierno es licitar los trabajos durante el segundo semestre del año que viene.

Desde la cartera, dependiente del ministerio de Infraestructura, explicaron que la compulsa será pública e internacional, bajo la gestión de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe).

La del paso Pichachén no es una historia nueva. Fue asunto de varios gobernadores y funcionarios provinciales, quienes prometieron en más de una ocasión mejorar sus prestaciones.

Sin casi construcciones, el lugar alberga durante la primavera y el verano un tráiler para el funcionamiento del área de Migraciones. El resto del año, por la propia hostilidad del clima, permanece cerrado.

Como en otras rutas estratégicas, la gestión de Rolando Figueroa dispondrá del acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para la financiación del asfaltado. Actualmente, por ese convenio, se están ejecutando labores de infraestructura por más de 100 millones de dólares.

Además de Mamuil Malal y Pichachén, la provincia ya cuenta con otros dos pasos asfaltados: Pino Hachado y Cardenal Samoré.

Asfalto para el paso Pichachén a Chile: cómo serán los trabajos

De acuerdo a lo que se explicó a este diario, la obra de asfalto a licitar se dividirá en cuatro etapas: Andacollo – Los Miches, Los Miches – Guañacos, Guañacos – Cruce Ruta Provincial 6 y Cruce Ruta Provincial 6 – Pichachén.

Se trata un trayecto de casi 90 kilómetros que, además de la 6, incluye a las rutas provinciales 38 y 57, ambas de ripio en la actualidad.

Por las características del recorrido, será necesaria la construcción de unos siete puentes. Algunos comenzarán en los 21 metros y habrá otros cercanos a los 100 metros de extensión.

Desde el Gobierno aseguraron que, una vez terminado, el pavimento servirá para potenciar la economía del norte neuquino y, en especial, la actividad turística, ya que se favorecerá el arribo de visitantes chilenos, más proclives a recorrer el sur de la provincia.

La intención, además, es incluir esta traza a la lista de rutas turísticas de Neuquén, iniciativa para la cual la Provincia está trabajando bajo un convenio firmado con el Banco Mundial.

Paso Pichachén: antes de las obras, una apertura anticipada

De cara a la próxima temporada estival, el Gobierno anunció además su objetivo de abrir el paso antes de tiempo.

Ayudados por la falta de nieve y un invierno más seco que lo habitual, los trabajos comenzaron esta semana y se extenderán por unos 10 días.

La meta es abrir a fin de mes o en octubre, para apuntalar más adelante la llegada de turistas y participantes chilenos a la Fiesta Nacional del Chivito en Chos Malal. El evento, convertido en un clásico del norte provincial, se hará a fines de noviembre por segundo año consecutivo luego de no realizarse por motivos presupuestarios en 2023.

Chile le puso fecha de inauguración a su complejo en el paso Pichachén

Del otro lado del límite internacional, Chile está construyendo su nuevo complejo fronterizo para Pichachén, con el que espera dar respuesta a los casi 15 mil visitantes que se registran durante temporada alta.

Hasta julio, el edificio de más de 3.000 metros cuadrados tenía un 34% de avance. La construcción tiene un presupuesto superior a los 22.000 millones de pesos chilenos.

Javier Fuchslocher, delegado presidencial del Biobío, dijo que la expectativa es pasar de un cruce habilitado por solo un par de meses a uno que funcione todo el año.

Durante una recorrida por el lugar, funcionario dijo hace unas semanas que la construcción avanzaba a «paso firme», con la proyección de dejarla lista el año que viene.

«Es una construcción de 3.080 metros cuadrados, que contará con recintos para la tramitación fronteriza de servicios y módulos para oficinas y hotelería, con caniles y habilitado con última tecnología, en una inversión de 22.600 millones y en un plazo de obra de 700 días, que se proyecta que esté concluido el tercer trimestre del 2026”, agregó.