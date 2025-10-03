Neuquén y Chile pactan fecha para reabrir un paso estratégico «mucho antes que en años anteriores»

Neuquén y Chile se preparan para reabrir un paso estratégico para el turismo de cara al verano 2025-2026. Trabajan a contra reloj para despejar la nieve y acondicionar a Ruta 6 y la Ruta 57. Así, de concretarse las proyecciones, estará listo «mucho antes que en años anteriores», según comunicó el Gobierno neuquino. ¿Cuál es el cruce internacional y cuándo es la fecha prevista?

Acuerdo binacional: Neuquén y Chile definen la apertura anticipada del paso Pichachén para el 17 de octubre

La provincia del Neuquén, junto con organismos nacionales y autoridades locales, confirmó que existen las condiciones para la apertura del paso internacional Pichachén, pautada de manera tentativa para el próximo 17 de octubre.

La medida, que se concretaría mucho antes de lo habitual, fue celebrada en un encuentro de coordinación binacional realizado de modo virtual. Solo resta concretar el despeje de nieve del último kilómetro del lado de Chile hasta el área de frontera.

La directora provincial de Asuntos Institucionales, Victoria Flores Agüero, destacó la importancia de la apertura temprana de la conexión cordillerana, esencial para el desarrollo regional. “Poder abrir el paso el 17 sería un hecho histórico y de suma importancia para todo el proyecto que venimos desarrollando en nuestra región del Alto Neuquén”, enfatizó.

En la reunión binacional, encabezada por representantes del gobierno provincial y autoridades de Chile, se confirmó que el lado argentino se encuentra completamente operativo y en condiciones de habilitar el paso fronterizo, luego de los trabajos realizados sobre la Ruta Provincial 6 y la Ruta 57.

Pichachén, un cruce estratégico para el turismo en Neuquén y Chile

La intendenta de El Cholar, Silvia Canales, celebró el trabajo conjunto y el inminente impacto que tendrá la reapertura. “Hay mucha expectativa en las comunidades vecinas. La apertura anticipada del paso es muy beneficiosa para nuestra región, especialmente por el movimiento turístico y comercial que genera”, sostuvo.

Desde Vialidad Provincial, Néstor Fuentes informó que “el camino se encuentra en perfectas condiciones”, luego de que se trabajara intensamente durante las últimas semanas en la reparación de alcantarillas y en el mantenimiento general del trazado, garantizando la transitabilidad hasta el límite internacional.

Por su parte, la directora Flores Agüero reconoció que el paso cuenta con “un equipo de trabajo impecable, con la siempre buena predisposición de Vialidad, Aduanas, Migraciones y los municipios involucrados”.

La apertura del paso internacional Pichachén reviste especial relevancia por ser uno de los corredores de mayor valor estratégico y turístico, fortaleciendo la conectividad entre la provincia del Neuquén, Argentina, y la Región del Biobío, Chile.

Inminente reapertura de Pichachén: compromiso binacional y los próximos pasos

Durante el encuentro, se estableció el compromiso de mantener los equipos operativos en la zona durante las próximas semanas para garantizar el mantenimiento continuo del camino y la habitabilidad de los edificios del complejo fronterizo. Este esfuerzo conjunto busca asegurar que el paso se mantenga activo una vez abierto.

Asimismo, se programó una nueva reunión binacional para el miércoles 8 de octubre, con el objetivo de confirmar oficialmente la fecha de apertura y coordinar todos los aspectos protocolares del acto.

“Contamos con el compromiso de todas las instituciones nacionales y el acompañamiento del gobierno provincial para concretar esta apertura en octubre, mucho antes que en años anteriores”, concluyó Flores Agüero, destacando el esfuerzo binacional.

Del encuentro participaron numerosas autoridades de ambos países, incluyendo a la alcaldesa de Antuco, Sandra Bobadilla Cisterna, y representantes de Aduana, Vialidad, Migraciones y Turismo de Chile, así como representantes de la Dirección Nacional de Migraciones y otros organismos argentinos.