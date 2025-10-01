Unirá Argentina con el Pacífico: el mega proyecto que atravesará la cordillera a 4000 metros de altura 

El futuro de Agua Negra, uno de los proyectos viales más ambiciosos para unir Argentina y Chile, vuelve a estar en discusión luego de la parada brusca de obras durante el gobierno de Mauricio Macri. Se trata de un corredor vial internacional que busca conectar la provincia de San Juan, en Argentina, con la Región de Coquimbo, en Chile, a través de la Cordillera de los Andes.

La idea central del proyecto es construir un túnel de aproximadamente 14 kilómetros de longitud, que facilite la comunicación directa entre ambos países y se transforme en un paso estratégico para el comercio regional. Lo que en ideas sonó bien, en el desarrollo se vio detenido hasta ahora ya que el cónsul de Chile en San Juan Mario Schiavone reveló que las gestiones para optimizar el túnel continúan. “Pensando en lo que viene, el túnel de Agua Negra sigue siendo una aspiración muy fuerte, un proyecto que no se va a perder nunca. Tendremos paciencia, esperaremos y en algún momento se concretará. Los sanjuaninos esperan cruzar por Agua Negra y en Chile se espera su llegada. Ese vínculo ya es un hito histórico y se seguirá sosteniendo”, sostuvo el cónsul en declaraciones a Diario Huarpe.

Cómo es el paso de Agua Negra que unirá Argentina con Chile

El paso de Agua Negra existe actualmente, pero funciona de manera limitada: se trata de un camino de montaña que sólo se habilita durante los meses de verano debido a las condiciones climáticas adversas. Esto genera un obstáculo para la circulación constante de bienes y personas. El túnel propuesto solucionaría esa limitación, ya que permitiría un tránsito seguro durante todo el año y con mayor capacidad de carga. Además, al ubicarse en una zona geográfica estratégica, reduciría significativamente las distancias de transporte hacia los puertos chilenos, especialmente el de Coquimbo, que se proyecta como un nodo logístico de gran importancia.

El proyecto no es nuevo: fue impulsado hace varios años dentro del marco del Eje Capricornio, una iniciativa de integración regional que busca articular corredores bioceánicos entre el Atlántico y el Pacífico. Sin embargo, durante el gobierno de Mauricio Macri el avance de la obra se detuvo, principalmente por cuestiones presupuestarias, tensiones en las prioridades de inversión y falta de consenso político. Esto implicó un freno a una obra que contaba con financiamiento internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que ya había superado etapas de planificación y diseño técnico.

En qué estado está el túnel del paso de Agua Negra

El cónsul Mario Schiavone también comentó al citado medio que en el lado chileno ya se reanudaron las obras: “Se está tratando de sumar varios kilómetros más para esta temporada. No es sencillo, porque hay tramos conflictivos en los que pavimentar es complejo, pero el progreso es constante y se nota que se puede trabajar cada vez mejor”.

En cuanto a los trabajos del lado argentino, Schiavone admitió que todavía no empezaron: “Tengo entendido que desde aquí todavía no, pero hay voluntad de comenzar. Lo importante es que el paso siga siendo un espacio de integración y desarrollo, porque más allá de los plazos del túnel, la integración ya es una realidad que se vive año tras año”.

Por qué es importante para Argentina el túnel Agua Negra

En primer lugar, el túnel Agua Negra abre un acceso directo al océano Pacífico, lo que permitiría a las provincias del centro y noroeste del país contar con una salida más rápida hacia los mercados asiáticos. Esto no solo reduciría costos logísticos, sino que también potenciaría las exportaciones de productos agroindustriales, mineros y energéticos. La ubicación de San Juan como punto de partida lo convierte en un eje estratégico para el desarrollo económico de Cuyo y del norte argentino.

Y en segundo lugar, el túnel fomentaría la integración turística y cultural. El intercambio fluido de visitantes entre Chile y Argentina se vería fortalecido, generando un impacto positivo en la actividad hotelera, gastronómica y de servicios. El corredor también impulsaría la cooperación académica y científica, dado que ambas regiones comparten proyectos en materia de astronomía y energías renovables.