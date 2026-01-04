Se desató un incendio forestal en Lago Hermoso: Gendarmería corta la Ruta 40 por el operativo de combate

El Parque Nacional Lanín informó que este domingo a la tarde se desató un incendio forestal en Lago Hermoso. El foco ígneo presenta riesgo de propagación y afecta una zona de interfase. Gendarmería realiza cortes sobre la Ruta 40 por el operativo.

Desde las autoridades del parque precisaron que la advertencia se recibió alrededor de las 15, cuando detectaron una columna de humo en inmediaciones de la zona del lago.

Foto: parque Lanín.

En el lugar se montó uin gran operativo para circunscribir la zona afectada con 10 brigadistas forestales del ICE Zona Sur, bomberos voluntarios de San Martín de los Andes y Villa Meliquina, brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, pobladores de la zona y personal del SIEN.

Además, se desplegaron un camión URO, una camioneta de ataque inicial y hasta medios aéreos en apoyo de las tareas de combate.

«Por razones de seguridad, Gendarmería Nacional realiza cortes intermitentes sobre la Ruta Nacional N.º 40, debido a la circulación de vehículos de emergencia», destacaron en el parte oficial.

Foto: Gentileza Parque Nacional Lanín.

Recomendaciones ante la emergencia ígnea en Neuquén

Desde el parque Lanín precisaron que solicitan en medio del combate contra el fuego que los automovilistas transiten con extrema precaución y respeten las indicaciones del personal apostado.

Además, de forma general recomendaron: