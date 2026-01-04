Se desató un incendio forestal en Lago Hermoso: Gendarmería corta la Ruta 40 por el operativo de combate
El foco ígneo presenta riesgo de propagación y afecta una zona de interfase.
El Parque Nacional Lanín informó que este domingo a la tarde se desató un incendio forestal en Lago Hermoso. El foco ígneo presenta riesgo de propagación y afecta una zona de interfase. Gendarmería realiza cortes sobre la Ruta 40 por el operativo.
Desde las autoridades del parque precisaron que la advertencia se recibió alrededor de las 15, cuando detectaron una columna de humo en inmediaciones de la zona del lago.
En el lugar se montó uin gran operativo para circunscribir la zona afectada con 10 brigadistas forestales del ICE Zona Sur, bomberos voluntarios de San Martín de los Andes y Villa Meliquina, brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, pobladores de la zona y personal del SIEN.
Además, se desplegaron un camión URO, una camioneta de ataque inicial y hasta medios aéreos en apoyo de las tareas de combate.
«Por razones de seguridad, Gendarmería Nacional realiza cortes intermitentes sobre la Ruta Nacional N.º 40, debido a la circulación de vehículos de emergencia», destacaron en el parte oficial.
Recomendaciones ante la emergencia ígnea en Neuquén
Desde el parque Lanín precisaron que solicitan en medio del combate contra el fuego que los automovilistas transiten con extrema precaución y respeten las indicaciones del personal apostado.
Además, de forma general recomendaron:
- Evitar circular por la zona si no es estrictamente necesario.
- No detenerse a observar el operativo ni obstaculizar el paso de vehículos de emergencia.
- No realizar ningún tipo de fuego.
- Ante la detección de humo o fuego, dar aviso inmediato a la Radioestación )2972-427210)
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales.
