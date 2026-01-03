Un incendio vehicular generó preocupación este martes en la zona de la base del volcán Lanín, dentro del área protegida del Parque Nacional Lanín, un sector muy concurrido por turistas durante la temporada de verano.

Susto en la base del volcán Lanín: Bomberos Voluntarios controlaron un incendio vehicular

Según informó el medio local Info Los Andes, el siniestro se produjo en inmediaciones del acceso a la base del emblemático volcán. Ante la alerta, una dotación de Bomberos Voluntarios se trasladó rápidamente al lugar, ubicado a unos 65 kilómetros de la ciudad, bajo la coordinación del oficial inspector Luis Salazar.

Por el momento, no se informaron las causas que originaron el incendio del vehículo, ni se reportaron personas heridas. El rápido accionar del personal permitió controlar la situación y evitar que el fuego se propagara en un área sensible desde el punto de vista ambiental.

Desde los organismos intervinientes recordaron que la base del volcán Lanín recibe un importante flujo de visitantes en verano, por lo que se recomienda extremar las medidas de precaución, circular con cuidado y respetar las indicaciones de las autoridades y del personal uniformado que trabaja en el lugar.