Se descompensó, perdió el control del colectivo y chocó contra una casa en Neuquén: trabajan para reparar una fuga de gas

El domingo por la noche, un conductor de colectivo de la empresa Koko sufrió una descompensación al volante en Neuquén, generando un grave incidente vial. El vehículo, que había iniciado su recorrido desde la Terminal de Ómnibus, colisionó con varios obstáculos y el frente de una vivienda. El impacto provocó una importante fuga de gas que requirió la intervención inmediata de equipos de emergencia y de la empresa Camuzzi.

El suceso ocurrió alrededor durante la noche del domingo en la intersección de las calles 12 de septiembre y Bejarano, en el barrio Militar de la capital de Neuquén. El micro, sin control, impactó contra un taxi, varios árboles y finalmente detuvo su marcha al chocar la fachada de una casa. Inmediatamente, personal de la Policía, Bomberos y equipos de asistencia médica se hicieron presentes para socorrer al chofer y asegurar la zona.

Camuzzi trabaja para reparar la fuga de gas: el colectivo chocó contra el nicho de la casa

La fuga de gas, generada por el fuerte impacto, obligó a cortar el tránsito en las calles afectadas para permitir el trabajo seguro de Bomberos y técnicos de Camuzzi. Las labores preventivas y de reparación continuaban durante la mañana de este lunes. La unidad de transporte permanece en el lugar mientras se realizan las pericias correspondientes.

El conductor, que presentaba heridas y estaba inconsciente, recibió asistencia médica en el lugar y fue trasladado por los equipos de emergencia. La información sobre el incidente fue confirmada por Francisco Baggio en RÍO NEGRO RADIO.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas buscar vías alternativas para evitar demoras en la zona.