Se quemó la casa de Jorge Sobisch, el exgobernador de Neuquén: dos autos calcinados, el listado de las perdidas

La noticia del incendio de la vivienda del exgobernador de Neuquén, Jorge Sobisch ubicada en el barrio El Rincón Club de Campo hizo eco en toda la ciudad. Luego de un llamado a los bomberos sobre las 4 de la madrugada de este martes, lograron apaciguar el fuego, pero los daños fueron significativos.

«A las 4 de la mañana me llamó mi padre y me dijo: «Se me está prendiendo fuego la casa». El fuego empezó en la parte del garaje y eso se expandió hasta su habitación. Agarró su campera, porque hacían -7°C y salió a pedir ayuda a los vecinos«, informó a RIO NEGRO RADIO Gastón Sobisch, hijo del exmandatario provincial.

Confirmó que inició en el garaje y añadió que la estructura de la casa es de madera, por lo que es altamente inflamable. «Hay una pared de por medio entre su habitación y el garaje, por lo que el fuego envolvió todo su dormitorio y fue el más afectado. Se quemó toda su ropa y parte del techo. Los autos del garaje están calcinados y se cayó el techo de chapa sobre ellos», destacó.

Según el jefe de Bomberos de la Policía, José Rivas, en diálogo con AM Cumbre, los vehículos afectados fueron una camioneta Chevrolet S 10, propiedad de su hijo Gastón Sobich y un auto marca «Alfa Romeo».

Cómo fue el incendio en la casa de Jorge Sobisch, el exgobernador de Neuquén: las hipótesis

Se incendió la casa del exgobernador de Neuquén, Jorge Sobisch. «A las 3:55 recibimos un llamado radial por parte del comando y nos informaron que se estaba incendiando una vivienda en Club de Campo, por lo que salimos desde el cuartel de inmediato», aseguró el jefe de Bomberos de la Policía, José Rivas.

En diálogo con AM Cumbre, el jefe de Bomberos de la Policía, José Rivas, comentó que cuando vieron la magnitud del incendio debieron solicitar otra dotación de bomberos. «El fuego en primera instancia se representaba sobre dos vehículos que se encontraban en un garaje lindante a la vivienda. Parte de una habitación fue tomada», detalló.

«Jorge Sobisch nos comentó que escuchó un ruido similar a una explosión y salió afuera. Todo indica que pudo ser iniciado por el lado de los autos pero aún no hay una respuesta certera. Hay que esperar las pericias», indicó.

Asimismo, Rivas explicó que no es algo común que una batería del auto provoque un hecho de tal magnitud. «Habría que ver y analizar el vehículo, esto puede suceder si lo llevaron recientemente al taller y fue manipulada la parte eléctrica o ya viene con un daño importante pero, habrá que ver que sucedió», agregó.

Quién es Jorge Sobisch, el exgobernador de Neuquén al que se le incendió la casa

Este martes se incendió la casa del exgobernador de Neuquén, Jorge Sobisch. Las llamas iniciaron durante la madrugada «en la parte del garaje, justo pegado a la pieza de él», dijo su hijo Gastón Sobisch. Acá los detalles sobre su carrera política.

Joge Sobisch fue tres veces gobernador de Neuquén y una figura central del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Este partido tuvo como uno de los fundadores a Carlos Sobisch, su padre. Si bien Jorge nació en Buenos Aires en 1943, desarrolló toda su carrera política en Neuquén.

En sus inicios, fue electo como intendente de la capital de Neuquén en 1983. Luego, fue gobernador de Neuquén durante tres mandatos: 1991-1995, 1999-2003 y 2003-2007.

En 2007 se postuló a la presidencia de la Nación junto al escritor Jorge «Turco» Asís, escritor, analista político y exfuncionario, como vice. La formula obtuvo el 1,40% de los votos.

En 2012 fue inhabilitado por dos años para ejercer cargos públicos por la jueza federal Carolina Pandolfi por supuestas irregularidades en el financiamiento de una campaña electoral del MPN. Sobisch apeló y esa sentencia fue revocada meses más tarde por la Cámara Nacional Electoral.

Sobisch, quien históricamente representó a la lista Blanca en el MPN, opositora a la Azul que gobernó la provincia 16 años con Jorge Sapag y Omar Gutiérrez, terminó distanciado del partido. Pero no dejó la política y buscó volver con partidos como la Democracia Cristiana, con el cual se postuló en 2019 a gobernador y luego a intendente.

También se alineó al rionegrino Miguel Ángel Pichetto y su partido Encuentro Republicano Federal para buscar una candidatura a diputado nacional, sin éxito.