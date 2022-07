Se recuperan favorablemente los trabajadores afectados por la explosión de la caldera de La Trochita

Rubén Sandoval e Issa Chaina, se recuperan favorablemente de la heridas sufridas luego que explotara la caldera de la locomotora de La Trochita.

Ambos trabajadores, con poco tiempo en la empresa, permanecen internados en el hospital Zonal de Bariloche.

El pasado sábado a la mañana realizaban trabajos en el taller ferroviario. El accidente ocurrió minutos antes de que la formación del legendario trencito a vapor realizará su primer viaje de esta temporada invernal.

«Están evolucionando favorablemente. Fueron derivados a Bariloche por seguridad ya que en Jacobacci no hay terapia intensiva y había un riesgo de que las vías aéreas puedan estar comprometidas. La gravedad de las lesiones no justificaban el traslado pero si el riesgo del compromiso de las vías aéreas que por suerte no se dio» señaló hoy el presidente del Tren Patagónico, Daniel García en declaraciones a Radio Nacional Jacobacci.

Los preparativos en el taller ferroviario. Foto: José Mellado.

Respecto a las causas del accidente, el funcionario detalló que “el accidente se produce con el reencendido y la acumulación de gases del quemador de la caldera, en circunstancias que se analizaran cuando las personas involucradas puedan realizar el informe de lo sucedido».

Agregó que “tanto la empresa como el Gremio, hemos acompañado y asistido a los familiares desde el momento que se produjo el accidente. Estamos permanentemente comunicados con los familiares y esperamos que en los próximos días se puedan trasladar a Jacobacci a los dos muchachos para que sigan con su recuperación en esa localidad».

Por otro lado, el parte médico brindado esta mañana por el Hospital Zonal de Bariloche señala que los trabajadores continúan en terapia intensiva y de acuerdo a su evolución durante esta jornada podrían pasar a sala de cuidados intermedios. Agrega que “se encuentran respirando por sus propios medios sin asistencia mecánica. No se encontraron daños en órganos internos. Se espera evaluación de cirujano plástico”.