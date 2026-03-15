Se suspendió el Carnaval de Oro por el temporal de lluvia y viento: qué pasa con el show de Rodrigo Tapari

El temporal de lluvia y viento que azota al Alto Valle este domingo terminó por suspender uno de los eventos más esperados de la región.

La Municipalidad de Fernández Oro confirmó que la jornada central del «Carnaval de Oro» no se realizará hoy debido a las condiciones meteorológicas adversas, priorizando la seguridad de los vecinos, feriantes y artistas.

La decisión, tomada en conjunto con la producción de Rodrigo Tapari, busca evitar riesgos ante las ráfagas de casi 80 km/h y las lluvias persistentes que afectan las estructuras del predio y el sistema eléctrico de los escenarios.

Qué va a pasar con el show de Rodrigo Tapari en Fernández Oro

Para quienes esperaban ver al exlíder de Ráfaga, hay una buena noticia: el festival no se cancela.

Desde el municipio se confirmó que el evento se traslada a los primeros días de mayo. Durante la próxima semana se dará a conocer el calendario exacto de las presentaciones.

El Carnaval de Oro 2026 se había convertido en el plan principal para miles de familias de Cipolletti, Allen y Neuquén. Sin embargo, el sistema de baja presión que afecta a la Patagonia norte hizo imposible el desarrollo de la feria y los espectáculos al aire libre.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos no acercarse al predio y mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer la fecha definitiva del gran cierre que ahora tendrá lugar en el mes de mayo.