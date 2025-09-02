Secretos culinarios y recetas en vivo: lo que trae la Confluencia de Sabores en Neuquén

Este sábado y domingo, Neuquén se convertirá en un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía con una nueva edición de la Confluencia de Sabores. La feria, que se realizará en el Parque Jaime de Nevares, promete algo más que platos exquisitos: habrá chefs locales quienes compartirán sus secretos, recetas y consejos con exposiciones en vivo.

“Vamos a compartir tips culinarios, enseñar recetas y cocinar en vivo para que el público pueda disfrutar y aprender”, adelantó el chef Roberto Cochero.

Las charlas y clases magistrales estarán centradas en productos locales como la trucha, el cordero patagónico, frutos secos y frutas frescas. Será una oportunidad para descubrir cómo aprovechar sabores de la región en la cocina diaria.

Los asistentes podrán acercarse a clases abiertas donde se revelarán técnicas culinarias, consejos prácticos y combinaciones poco conocidas. El objetivo es acercar la cocina profesional al público de manera accesible y entretenida.

El evento se desarrollará, como ya es habitual, en el Parque Jaime de Nevares. Foto: archivo.

Más de 70 puestos y productos que no están en supermercados

Además de las charlas, la feria reunirá más de 70 stands con restaurantes, foodtrucks, cervecerías, cafeterías, destilerías, pastelerías y productores locales. “El público podrá disfrutar de sabores únicos y hasta acceder a productos que no se consiguen en supermercados, como hongos especiales”, señaló el secretario de Turismo, Diego Cayol.

La propuesta funcionará de 12 a 00 ambos días, con acceso libre y gratuito. Los organizadores recomiendan llevar reposeras para disfrutar con comodidad de un festival que busca consolidarse como cita fija en la agenda cultural y gastronómica de la ciudad.

Música, juegos y espacios de relax para toda la familia

El evento también tendrá música en vivo, espacios recreativos y juegos infantiles organizados por distintas áreas del municipio. “Habrá carpas beduinas con sillones y livings para que la gente pueda pasar una jornada distinta en familia”, agregó Cayol.

La feria apuesta a ser una experiencia integral: mientras los adultos descubren nuevos sabores y aprenden recetas, los más chicos contarán con actividades pensadas especialmente para ellos.

Desde de la Asociación Hotelera y Gastronómica celebraron la iniciativa y remarcaron que este tipo de eventos posiciona a Neuquén como «destino gastronómico”.