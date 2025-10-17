Secuestraron 1000 kilos de carne en Catriel por mal estado, traslado irregular y faena clandestina

Un importante operativo se llevó a cabo en locales comerciales de Catriel. En un recorrido por siete locales, las autoridades secuestraron 700 kilos de carne. Asimismo, también detectaron una camioneta que provenía desde La Pampa con una importante carga de productos bovinos. En un día, lo secuestrado sumó una tonelada.

Los procedimientos fueron por parte de la Policía de Río Negro y agentes de Ganadería y Pesca, en marco de controles sanitarios y comerciales en la localidad.

Durante las inspecciones los uniformados detectaron diversas faltas, entre las que se destacaron carne en estado de descomposición, faena clandestina y productos sin rótulo identificatorio.

Foto: Gentileza Policía de Río Negro.

«Como consecuencia, se labraron cinco actas de infracción y se procedió a la clausura preventiva de los productos observados«, informaron. Por su parte, lo decomisado fue trasladado y depositado en la fábrica de chacinados «Porcatriel».

Venían desde La Pampa con la camioneta cargada de carne sin refrigeración

Este viernes, minutos antes de las 15, personal del Destacamento Puente Dique Catriel, en conjunto con inspectores de SENASA, pararon a un vehículo que trasladaba 300 kilos de carne bovina desde La Pampa.

Los productos viajaban «sin cumplir con las condiciones reglamentarias de sanidad y refrigeración exigidas» para su traslado.

La carga fue decomisada y al conductor le labraron un acta de infracción por incumplir con las normas sanitarias.