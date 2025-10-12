Decomisaron más de 700 kilos de carne en mal estado en Cinco Saltos tras controles a carnicerías

La Policía de Río Negro y la Secretaría de Ganadería decomisaron más de 700 kilos de carne en mal estado en carnicerías de Cinco Saltos.

Un operativo conjunto entre la Brigada Rural de la Policía de Río Negro y la Secretaría de Ganadería del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo terminó con el decomiso de más de 700 kilos de carne en mal estado en la localidad de Cinco Saltos.

Las inspecciones se desarrollaron en ocho carnicerías de la ciudad, en el marco de una serie de controles sanitarios que esta semana también alcanzaron a comercios de General Roca y Cipolletti, donde se habían detectado irregularidades similares.

Un hallazgo alarmante

Lo que comenzó como una jornada rutinaria de fiscalización terminó con un hallazgo grave: los inspectores encontraron productos en avanzado estado de putrefacción, carne picada congelada sin rótulos legales y cortes almacenados en condiciones inadecuadas.

El operativo evitó que esa mercadería llegara a las mesas de los consumidores. Foto Policía de Río Negro.

El material incautado fue considerado no apto para el consumo humano, por lo que se procedió de inmediato a su decomiso y traslado al digestor de la ciudad de General Roca, donde será eliminado de manera segura para evitar riesgos sanitarios.

Actas y sanciones

Durante los operativos se labraron seis actas de infracción, en cumplimiento con la Ley Provincial 2534 de Ganadería y el Código Alimentario Argentino (Ley 18.284). Los controles apuntan a garantizar la trazabilidad y salubridad de los productos cárnicos que se comercializan en toda la región.

Los responsables de los locales inspeccionados quedaron sujetos a sanciones administrativas, que podrían incluir multas y clausuras temporales según la gravedad de las infracciones detectadas.

Refuerzo de los controles

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo informaron que los operativos continuarán en distintas localidades del Alto Valle. Las inspecciones se intensificaron en los últimos meses como parte de una estrategia de control sanitario que busca evitar la venta de alimentos en mal estado y proteger la salud de los consumidores.

La Brigada Rural, junto a los equipos técnicos provinciales, aseguró que mantendrá su presencia en el territorio “para garantizar que los productos que llegan a las familias rionegrinas cumplan con los estándares de salubridad y trazabilidad”.