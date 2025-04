Secuestraron un colectivo por exceso de pasajeros cerca de General Conesa: iban a San Javier sin habilitación

Un colectivo que se dirigía a San Javier fue secuestrado por Seguridad Vial de Río Negro por viajar con exceso de pasajeros. Las autoridades informaron que el vehículo ni siquiera contaba con la habilitación necesaria para transportar personas.

El hecho ocurrió este lunes y todo transcurrió en un control ubicado sobre Ruta 250, a la altura del kilómetro 54, cerca de General Conesa.

Allí, frenaron un micro que transportaba con exceso de pasajeros (23 personas en total) quienes manifestaban que iban a la localidad de San Javier.

El conductor exhibió su licencia de conducir, la cédula del rodado y el seguro en vigencia. Sin embargo, desde Transporte constataron que no contaba con la habilitación necesaria para el transporte de pasajeros.

Personal de Seguridad Vial y efectivos de Viedma escoltaron al colectivo hasta la sede de General Conesa, donde quedó retenido preventivamente. Además, se confeccionaron distintas actas de infracción.

