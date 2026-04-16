Fiscales intervinieron por una amenaza de presunto tiroteo en un colegio de Bariloche

El fiscal jefe Martín Lozada y el agente fiscal Marcos Sosa Lukman estuvieron en el colegio para coordinar las diligencias tras la denuncia hecha por autoridades educativas. (foto de archivo)

Un mensaje escrito en una puerta de los baños que advertía de un tiroteo en el Colegio Don Bosco de Bariloche activó este jueves el protocolo preventivo y las autoridades del establecimiento educativo hicieron la denuncia correspondiente. Por eso, el fiscal jefe Martín Lozada y el agente fiscal Marcos Sosa Lukman estuvieron esta mañana en el colegio para coordinar las diligencias.

Fuentes judiciales informaron que autoridades del colegio efectuaron la denuncia este jueves. En el Ministerio Público de Bariloche tomaron conocimiento por un aviso de la Policía de Río Negro.

Por eso, Lozada y Sosa Lukman fueron hasta el Colegio Don Bosco para coordinar las tareas que ayuden a esclarecer lo sucedido.

Según las fuentes, la pintada con una amenaza de un tiroteo se hizo entre las 8.30 y las 9.30 de este jueves, cuando se cortó la electricidad en la zona del centro de esta ciudad.

Las fuentes indicaron que los fiscales entrevistaron a los directivos de la institución educativa y observaron imágenes de las cámaras de seguridad. También, personal del Gabinete de Criminalística y de la Policía de Río Negro estuvo en el establecimiento.

Las imágenes de las cámaras

De acuerdo a lo relevado por los funcionarios, hallaron una pintada en una puerta de los baños y en un billete donde se haacía referencia a la posibilidad de un supuesto tiroteo.

Lsa fuentes comentaron que la hipótesis preliminar indica que estudiantes del colegio hicieron probablemente las pintadas, porque en las imágenes que analizaron “no se ven otras personas ni prestadores de servicio” en ese sector de los baños.

Desde el colegio enviaron un comunicado a las familias que tienen hijos que estudian en esa institución, para mantenerlos al tanto de lo que había sucedido y para abordar el asunto de manera integral.

La problemática de la violencia en las instituciones educativas no es algo nuevo. Pero los ataques y amenazas con armas que hubo días atrás en otros puntos del país y la semana pasada en una escuela de Cipolletti, obligan a las comunidades educativas a estar en alerta y abordar esas problemáticas, que en algunas oasiones, tiene su origen en casos de acoso y de violencia escolar que sufren algunos estudiantes.