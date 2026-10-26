Seis años juntos y un sueño cumplido: la Escuela de Hotelería ganó el viaje de egresados

La Escuela de Hotelería obtuvo el primer premio en la 30 edición de la Semana de la Juventud, organizada por el Concejo Municipal, y de esta forma, los estudiantes de la división sexto primera ganaron el viaje a Villa Carlos Paz, Córdoba. El segundo lugar fue para quinto C del colegio Don Bosco y tercero, para el colegio Vuriloche que, en ambos casos, vivirán la experiencia del viaje de egresados en Bariloche.

Los ganadores lograron juntar la mayor cantidad de puntos a través del certamen de talentos, el concurso de coreografías, el mejor stand (la consigna este año fue «Vintage, lo viejo funciona) y la mejor hinchada.

Una de las estudiantes del CET 25, la Escuela de Hotelería, habló con diario RÍO NEGRO el viernes pasado y reconoció que preparar las actividades durante todo el mes resultó movilizante. “Teníamos que hacer una coreo, el audiovisual y queremos ganar porque no tenemos la posibilidad de irnos de viaje de egresados. Estuvimos seis años juntos, casi que somos una familia y nos encantaría irnos juntos”, reconoció al tiempo que contó que el dinero recaudado con la venta del stand lo usarán para pagar la cena del egreso.

La Escuela de Hotelería obtuvo el primer puesto. Foto: gentileza

El sábado por la noche, Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos hicieron vibrar a los chicos con el cuarteto cordobés en el Centro Cívico. Eugenia deleitó con sus canciones más conocidas, “Perdonarte para qué”, “Cómo lo hizo”, “Tu fan” y otros covers como “Entra en mi vida” y “Que lloro”; mientras que la la banda cordobesa entonó “Cómo lo hizo”, “Estrellita dile”, “Obsesión”, “Claro que lo hice”, “No podrás” y un cierre a lo grande, con “Potra salvaje”.

Por la tarde, fue el turno de los éxitos de Virus que reunió no solo a los jóvenes sino a los fanáticos de Federico Moura, el líder de la banda. La propuesta estuvo a cargo de su sobrino, también llamado Federico, que rememoró las mejores canciones de los años 80 y los éxitos de Virus, como “Pronta entrega”, “Luna de miel en la mano”, “Wadu Wadu”, “El probador” o “Imágenes paganas”. El show estaba previsto para el viernes, pero la lluvia intensa obligó a suspenderlo para el sábado.

