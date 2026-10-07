Semana Mundial del Espacio 2026: qué se celebra y por qué hablan de una revolución de los cohetes

Del 4 al 10 de octubre se celebra la Semana Mundial del Espacio 2026, una iniciativa impulsada por Naciones Unidas que este año pone el foco en los cohetes reutilizables, la reducción de los costos de lanzamiento y el crecimiento de nuevos actores en la carrera espacial.

La Semana Mundial del Espacio 2026 se desarrolla hasta este sábado 10 de octubre y busca acercar al público los avances científicos y tecnológicos vinculados con la exploración espacial. Este año, el lema elegido es “Rocket Revolution” (“La revolución de los cohetes”), en referencia a los profundos cambios que atraviesa la industria.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, la edición 2026 pone especialmente la mirada en las tecnologías que consiguieron abaratar el acceso a la órbita terrestre. El desarrollo de lanzadores reutilizables y el crecimiento de empresas privadas, startups, universidades y nuevos programas espaciales modificaron un escenario que durante décadas estuvo dominado principalmente por las grandes potencias.

Semana Mundial del Espacio 2026: por qué se celebra del 4 al 10 de octubre

Las fechas no fueron elegidas al azar. El 4 de octubre de 1957 fue lanzado el Sputnik 1, considerado el primer satélite artificial de la Tierra y uno de los acontecimientos que marcaron el inicio de la era espacial.

El 10 de octubre de 1967, en tanto, entró en vigor el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, que estableció principios fundamentales para las actividades de los Estados en el espacio. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró oficialmente la Semana Mundial del Espacio en 1999.

La edición de este año tiene además otra particularidad: coincide con el centenario del primer lanzamiento exitoso de un cohete propulsado por combustible líquido, realizado por el físico estadounidense Robert Goddard el 16 de marzo de 1926.

Qué significa la “revolución de los cohetes”

Una de las grandes transformaciones de los últimos años llegó de la mano de los cohetes reutilizables. La posibilidad de recuperar componentes de los vehículos después de un lanzamiento permite reducir costos y aumentar la frecuencia de las misiones.

A eso se suma la aparición de nuevos vehículos de lanzamiento y una industria espacial comercial en expansión. El objetivo ya no pasa solamente por explorar otros mundos: buena parte de la tecnología orbital tiene aplicaciones directas sobre la vida cotidiana en la Tierra.

Los satélites, por ejemplo, son fundamentales para la navegación, los pronósticos meteorológicos, las telecomunicaciones, el monitoreo ambiental y la gestión de catástrofes naturales. Uno de los desafíos actuales es conseguir que estos beneficios puedan ser aprovechados también por países e instituciones con menores recursos tecnológicos.

Más de 50.000 actividades alrededor del mundo

La Semana Mundial del Espacio se convirtió en el mayor evento anual dedicado a la ciencia y la tecnología espacial. La organización informa que la celebración de este año reúne más de 50.000 eventos en más de 100 países.

Las propuestas incluyen charlas, talleres educativos, experimentos, exposiciones y actividades para estudiantes, con un objetivo que trasciende la divulgación científica: despertar nuevas vocaciones vinculadas con la astronomía, la ingeniería y las tecnologías espaciales.

Argentina también forma parte de la celebración, con actividades organizadas por universidades, planetarios, museos y otras instituciones científicas y culturales.