SpaceX lanzó la nave Starship con los satélites Starlink más avanzados: así fue el momento del despegue

El lunes, SpaceX lanzó por primera vez su enorme nave espacial Starship a la órbita y logró entregar con éxito los satélites Starlink más avanzados hasta la fecha, pero decidió acortar el vuelo.

La nave reingresaría a la atmósfera sobre el Pacífico y amerizaría al norte de Hawái tres horas después de su lanzamiento desde Texas.

SpaceX recortó el vuelo

La compañía tenía previsto un vuelo de 10 horas, que abarcaría seis vueltas completas alrededor de la Tierra, para demostrar su preparación para el programa lunar Artemis de la NASA .

La nave espacial estuvo a punto de no alcanzar la órbita después de que uno de sus motores se apagara prematuramente. Pero como todo lo demás funcionaba correctamente y el motor averiado ya no era necesario, los controladores de vuelo decidieron, tras varios minutos de tensión, continuar según lo previsto. “Starship está en órbita”, anunció el Centro de Control de Misión entre vítores.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, felicitó a SpaceX por alcanzar la órbita y por «gestionar cada paso de una manera segura, responsable y especialmente inspiradora».

El cohete con los satélites Starlink más avanzados

El cohete estrella del fundador Elon Musk —el más grande y potente jamás construido— transporta 26 de los satélites Starlink más novedosos y avanzados, que se sumaron a los 11.000 modelos anteriores que ya prestaban servicio de internet. Los satélites salieron de la nave uno a uno, provocando vítores entre el público de SpaceX que observaba desde la plataforma de lanzamiento en Starbase, Texas.

La decisión de finalizar el vuelo antes de tiempo se tomó poco después. No se dio ninguna explicación.

Fue el decimocuarto lanzamiento a gran escala de Starship desde el extremo sur de Texas en tres años. Los vuelos de prueba anteriores no se aventuraron más allá del Océano Índico, al otro lado del mundo, y a menudo se estrellaban en llamas y rozaban brevemente el espacio.

En esta ocasión, SpaceX tenía la intención de dar la vuelta al mundo desde una altitud de 275 kilómetros (170 millas), no solo una vez, sino seis veces en casi 10 horas, culminando con un amerizaje en el Pacífico cerca de Chile. Si bien la Starship alcanzó la órbita correcta desplazándose a 28.000 km/h (17.500 mph), los controladores de vuelo optaron por la precaución y la trajeron de vuelta varias horas antes, después de solo un par de vueltas.

El propulsor de la primera etapa tampoco estaba destinado a regresar a la plataforma de lanzamiento Starbase, sino que cayó al Golfo de México a los pocos minutos del despegue matutino.