Enseñan arqueología desde los sonidos, texturas y memorias en Bariloche

Bariloche pone en marcha un Taller de Arqueología Accesible destinado a personas con discapacidad visual. Será a partir de febrero y no hay antecedentes de una propuesta similar que intente acercar el conocimiento arqueológico y el patrimonio histórico de la región «de forma sensorial e inclusiva».

La iniciativa corresponde al Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (Iidypca), que depende de la Universidad Nacional de Río Negro y el Conicet, la asociación civil Los Búhos conformada por personas con discapacidad visual en Bariloche y la Secretaría de Cultura de Río Negro.

El trabajo comenzó tiempo atrás, cuando la arqueóloga Solange Fernández Do Río que, en ese momento formaba parte de la Secretaría de Patrimonio Cultural de Río Negro, avanzó con la cartelería en braille para el Museo de la Patagonia de Bariloche, junto a Guillermo Rondeau, de Los Búhos.

«Pensamos en generar talleres accesibles sobre el patrimonio arqueológico para personas con discapacidad visual. Presentamos la propuesta en un programa de financiamiento de extensión universitaria del gobierno de Río Negro y fuimos seleccionados. De inmediato, nos pusimos manos a la obra», explicó Marcia Bianchi Villelli, docente investigadora del Iidypca.

El taller es abierto y gratuito. Foto: Alfredo Leiva

El taller consiste en una actividad de educación no formal orientada al conocimiento del patrimonio arqueológico y el modo de trabajo de la arqueología para personas con discapacidad visual y abrir la posibilidad de despertar vocaciones científicas.

«En esta búsqueda se intenta que comprendan los métodos de la arqueología, la forma de armar el rompecabezas del pasado, haciéndolo accesible a todos. Nos llamó la atención cómo los arqueólogos trabajamos con múltiples sentidos en muchas etapas, como ser la excavación y el registro, y cuando lo formulamos en una perspectiva de investigación, todo eso se transforma en mapas, cartografías, cuadros y fotos, predominantemente visuales«, detalló.

Al tomar como eje la discapacidad visual se prioriza el uso de otros sentidos. «Se piensa cómo resolver cuestiones que tenemos muy naturalizadas desde lo visual. Lo cierto es que los recursos de múltiples sentidos mutisensoriales abundan y estas herramientas se usarán durante el taller: se explicará cómo se excava, se experimentará cómo se siente el sedimento, las diferencias entre las distintas rocas, las texturas, el peso y la temperatura», detalló.

El taller es abierto y gratuito. Foto: Alfredo Leiva

El taller fue pensado junto a Rondeau y Pablo Noves, de Los Búhos, que según explicó Bianchi Villelli, «ayudaron a que entendamos sus necesidades para pensar la accesibilidad del conocimiento científico en desde el desarrollo de políticas públicas inclusivas. De modo que también es un aprendizaje enorme para nosotros«.

El taller se compone de cuatro encuentros coordinados por personal de la carrera Antropología de la Sede Andina que son abiertos y gratuitos para el público con discapacidad visual y sus allegados.

«Por un lado, se pretende explicar cómo trabaja la arqueología de forma didáctica. No damos por sentado las referencias espaciales vinculadas con lo visual sino que entiendan cómo es el paisaje, las cuevas y aleros, para comprender la historia de los grupos humanos en el Nahuel Huapi«, detalló Bianchi.

En los siguientes encuentros, se ofrecerán técnicas de excavación, se enseñarán mediciones y se empleará un kit sensorial elaborado por los estudiantes de la carrera de Antropología, con instrumentos de medición táctiles, planos en relieve, referencias en braille, entre otros recursos. «La idea es trabajar con los métodos de la arqueología y experimentar estas sensaciones de las excavaciones en relación al sedimento húmedo, la presencia de materiales y el conocer cómo se registra», añadió.

Foto: gentileza Gonzalo Bubillo CPCA UNRN

Los otros encuentros se llevarán adelante en el Museo de la Patagonia a fin de poder manipular sus materiales. «Esa diversidad de materias primas tienen sonidos, peso, texturas y temperaturas. La idea es abordar el pasado y la diversidad cultural desde esas características sensoriales», dijo.

El último encuentro consiste en una salida a un sitio arqueológico de fácil acceso. «La idea es usar distintos recursos multisensoriales que hemos ido encontrando. Hoy en día, muchas investigaciones incluyen las cualidades acústicas de los espacios, dando que el sonido era una dimensión de habitar esos espacios», subrayó.

El desafío es desarrollar un programa de inclusión social que la Secretaría de Cultura pueda replicar en otras localidades rionegrinas.