Efecto ciclogénesis de Santa Rosa en Argentina: domingo de viento en el Alto Valle, ¿qué pasa con la lluvia?

La ciclógenesis de Santa Rosa se instaló con fuerza en la Argentina. Tras un sábado de intensas lluvias, nevadas y fuertes vientos en la Patagonia, para este domingo se espera un cambio en el pronóstico. A continuación, te contamos en detalle cómo estará el clima en la región del Alto Valle.

Los días primaverales de la semana pasada quedaron casi en el olvido, tal como se había anticipado, el viernes el clima cambió drásticamente y dio inicio a un fin de semana donde se registraron distintos fenómenos que complicaron la jornada para muchos.

La nieve regresó a la cordillera de Neuquén y Río Negro para despedir agosto, pero no solo la nieve, también llegó un combo de viento y lluvias que afectaron a otras regiones como el Alto Valle. Sin embargo el Servicio Meteorológico Nacional adelantó en su pronóstico que para este domingo las condiciones iban a mejorar notablemente.

Clima en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro: qué pasa con la lluvia

El domingo comenzó con un cielo totalmente cubierto en el Alto Valle. En el detalle del pronóstico se indicó que para ciudades como Neuquén capital y Roca se espera una temperatura máxima de 11°C y una mínima de 4°C.

El gran protagonista de la jornada será el viento que si bien comenzará calmo, durante la tarde se irá intensificando pudiendo registrar ráfagas de 42 km/h, hacia la noche se espera que alcance los 61 km/h.

El viento ayudará a desplazar las nubes que quedaron presentes desde el sábado, por lo tanto no está previsto que se registren lluvias durante el día.

Hacia el lunes se espera que regresen las temperaturas más cálidas para darle la bienvenida al mes de la primavera.