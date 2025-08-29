Qué es la tormenta de Santa Rosa, el fenómeno climático que trae vientos fuertes y lluvias a Neuquén y Río Negro

Como cada año, a fines de agosto resurge la expectativa por la tradicional tormenta de Santa Rosa. Se trata de un fenómeno que combina lo climático con un mito popular. En Neuquén y Río Negro ya comienzan a sentirse su presencia con la llegada de vientos y posibles lluvias.

En esta ocasión, los especialistas advierten que hacia los últimos días de agosto podría producirse un episodio de lluvias y tormentas intensas en el centro y noreste del país. En la Patagonia el fenómeno de la tormenta de Santa Rosa se sentirá pero con menor magnitud, pese a los pronósticos que indican vientos de más de 50 km/h.

Tormenta de Santa Rosa: entre el mito popular y la ciencia, cuál es la explicación sobre el fenómeno que afectaría Neuquén y Río Negro

Aunque el mito lo vincula a la santa patrona de América, lo cierto es que la tormenta tiene una explicación científica:

“El pasaje del invierno a la primavera provoca cambios en la circulación atmosférica que favorecen el ingreso de aire cálido y húmedo, condiciones que suelen derivar en tormentas”, explicó el climatólogo José Luis Stella, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Y según el glosario meteorológico de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), para que haya «una tormenta tiene que haber actividad eléctrica. Una lluvia sin la presencia de descargas bruscas de electricidad atmosférica acompañadas por un resplandor (relámpago) y un ruido (trueno), no clasifica como tormenta».

Las tormentas, suelen ser asociadas a nubes que son denominadas convectivas y que generalmente generan «precipitaciones intensas en forma de chaparrón de lluvia o, en ocasiones, de nieve o granizo, así como también vientos fuertes»

«Eso sí, aunque popularmente se espera que la tormenta de Santa Rosa sea más fuerte que cualquier otra, no hay evidencia de que esto sea siempre así», explicaron desde el OMM.