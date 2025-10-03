Series: El Pingüino, el poder en las sombras

El Pingüino (HBO) continúa el universo de The Batman y se centra en Oswald Cobblepot, interpretado por un irreconocible Colin Farrell.

El Pingüino: El ascenso de un villano con ambiciones

Lejos de la caricatura del cómic, aquí es un sobreviviente que aprendió a moverse entre la miseria y el lujo.

Colin Farrell regresa al universo de Batman en la piel de Oswald Cobblepot, alias “El Pingüino”, con una transformación física impactante.

Un hombre que quiere ocupar el vacío dejado tras la caída del imperio de Carmine Falcone. La serie retrata sus estrategias, traiciones y alianzas en una Gotham aún más oscura, donde la violencia es el lenguaje común y el poder una moneda que se cobra con sangre. Farrell compone a un personaje ambiguo, grotesco, brutal, pero también astuto y con un deseo de reconocimiento.

La serie explora los orígenes criminales del villano y su ascenso en el submundo de Gotham tras los hechos narrados en “The Batman”.

El Pingüino: entre la mafia y la tragedia

El relato combina la tensión del thriller mafioso con un trasfondo de drama personal. No solo seguimos la consolidación de un imperio criminal, sino también las cicatrices de un hombre que nunca encajó y que encontró en el crimen su lugar. La ambientación es clave: calles húmedas, bares sombríos y mansiones corroídas por la decadencia.

Con atmósfera oscura y tono de thriller, la producción promete mostrar el costado más brutal y ambicioso del icónico enemigo de Batman.

Todo contribuye a una atmósfera que recuerda al cine negro, pero con la carga de una tragedia shakesperiana. El guion narra un universo donde nadie es inocente. Farrell está acompañado por Cristin Milioti como Sofia Falcone, la heredera que desafía su poder y posee un estilo implacable con un aire de fatalidad. El Pingüino convierte a un villano en protagonista y logra que, en medio de la oscuridad, descubramos una humanidad perturbadora.

Los recomendados

Sandman (Netflix)

Adapta el cómic de culto de Neil Gaiman con una ambición visual pocas veces vista. La serie tiene como protagonista a Morfeo, el señor de los sueños, quien tras un siglo de cautiverio debe reconstruir su reino y restaurar el equilibrio entre mundos. El relato combina lo fantástico con lo filosófico, explorando temas como la fragilidad humana o el peso de la eternidad.

“Sandman” lleva a la pantalla el universo oscuro y onírico de Neil Gaiman, con Tom Sturridge en el papel de Morfeo, el Señor de los Sueños.

Tom Sturridge encarna a un Morfeo oscuro y melancólico, acompañado por un elenco sólido donde destacan Gwendoline Christie como Lucifer y Kirby Howell-Baptiste como Muerte. Cada episodio es distinto en tono y atmósfera, oscilando entre lo terrorífico, lo poético y lo íntimo. Aunque la narrativa puede resultar desafiante, la propuesta brilla por su capacidad de conjugar espectáculo visual con reflexión existencial.

Ripley (Netflix)

Reinterpreta la célebre novela de Patricia Highsmith con un estilo hipnótico y minimalista. Andrew Scott encarna a Tom Ripley, un estafador encantador y ambiguo que es enviado a Italia para convencer a un joven millonario de regresar a casa. Lo que empieza como un encargo menor se convierte en una obsesión marcada por la envidia, el deseo y la ambición desmedida.

Andrew Scott encarna a Tom Ripley en el thriller psicológico inspirado en la célebre novela de Patricia Highsmith.

La serie brilla por su estética en blanco y negro, que resalta tanto la belleza de los paisajes italianos como la oscuridad moral del protagonista. Scott entrega una actuación inquietante, que convierte a Ripley en un personaje fascinante y perturbador. El ritmo pausado y la atmósfera elegante refuerzan la tensión psicológica, más cercana a un estudio de carácter que a un thriller convencional.

*Guillermo Hernández es periodista especializado en cine y series