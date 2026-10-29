SerPI ajusta su engranaje para la nueva escala de Vaca Muerta

La transformación de la cuenca neuquina no solo tracciona a las grandes operadoras de petróleo y gas, sino también a una trama de compañías de servicios e insumos técnicos que se preparan para responder a estándares operativos cada vez más exigentes. En ese escenario, la firma SerPI SRL se alista para acompañar la expansión de la industria energética regional con una estructura consolidada y la experiencia acumulada a lo largo de casi tres décadas de presencia ininterrumpida.

Alejandro Tondini, socio y propietario de SerPi. Foto Emiliano Ortíz.

Conformada por dos socios, la pyme nació originalmente orientada al montaje e instalación de geomembranas y, a lo largo de los años, diversifica su oferta técnica hasta transformarse en distribuidora oficial de dos marcas de alcance global: Sika Argentina —líder mundial en productos químicos para la construcción— y Macaferri Argentina, compañía internacional con presencia en los cinco continentes. Ambos acuerdos estratégicos le han permitido fortalecer su propuesta de valor para el segmento del oil & gas e infraestructuras complejas.

La protección del entorno socioambiental conforma un eje vertebrador dentro de la estrategia de la compañía. En ese sentido, SerPI opera como un complemento técnico al momento de adoptar decisiones de ingeniería que involucran ecosistemas sensibles, aportando soluciones integrales de impermeabilización con materiales específicos (polietileno de alta y baja densidad, PVC y geosintéticos) adecuados a los requerimientos normativos y ambientales del sector.

En el sector hidrocarburífero, minero e industrial, la firma despliega un abanico operativo de servicios que abarca la impermeabilización de piletas de evaporación, piletas de almacenamiento de petróleo, plantas de tratamiento de agua y efluentes industriales, así como la contención de líquidos y sólidos en represas, canales, reservas de agua potable y proyectos de lixiviación de pilas.

Asimismo, desarrolla soldaduras especializadas de cañerías, montaje de estructuras metálicas en depósito —como escaleras, pasarelas y cámaras— y la instalación de redes de protección de avifauna sobre las piletas operativas en los campos petroleros.

Durante su paso por el stand del Diario Río Negro en la septima edición de la Argentina Oil and Gas Patagonia 2026, Alejandro Tondini, socio y propietario de SerPI, repasó los antecedentes operacionales de la firma en los yacimientos patagónicos y analizó la coyuntura del sector hidrocarburífero.

La empresa presta servicios directos e indirectos a operadoras, constructoras y contratistas de la industria petrolera desde hace más de una década, manteniendo presencia continua en locación desde 1999, hito que les ha permitido renovar contratos, adaptar especificaciones técnicas e incorporar nuevos clientes de forma sostenida.

En relación con las perspectivas económicas y el ritmo de desarrollo de la formación no convencional, el empresario anticipó un escenario de mayor dinamismo productivo en el mediano plazo: “A partir de enero de 2027 y dentro de cuatro o cinco años se espera un movimiento muy grande, es por ello que están viniendo muchas empresas nuevas de afuera y de otras provincias”, sostuvo Tondini al evaluar el flujo de inversiones y la llegada de nuevos proveedores al mercado neuquino.

Frente a la creciente competencia y al arribo de actores nacionales e internacionales, el ejecutivo puso énfasis en la necesidad de sostener reglas claras e igualdad de condiciones operativas en la cadena de valor local: “El sector es muy exigente y requiere mucha prolijidad para ser rentable.

Están bien los controles porque si no no es competencia leal; si yo compito con alguien y no estamos bajo las mismas condiciones, no es leal. A nosotros nos hace una diferencia el ‘Compre Neuquino’”, remarcó el directivo de SerPI.

Finalmente, Tondini reflexionó sobre la metamorfosis del mercado energético argentino en comparación con períodos históricos previos, destacando que el desarrollo hidrocarburífero actual demanda escalas y estándares de competitividad globales orientados a la exportación.

En ese marco, ratificó que la pyme continuará avanzando con prudencia operacional y solidez financiera para respaldar el salto cualitativo de la provincia: “Estamos en una burbuja con proveedores locales a diferencia de Buenos Aires y otras provincias. Vamos a acompañar el crecimiento que va a ser Vaca Muerta”, concluyó.