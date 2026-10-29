Liga Confluencia: un nuevo hecho de violencia suspendió un partido de la zona ascenso

Este miércoles se vivió un nuevo hecho de violencia en la Liga Confluencia. Por uno de los postergados de la 10° fecha de la zona Ascenso, San Carlos recibió a Deportivo Godoy, en un partido clave en la pelea

El equipo allense comenzó ganando con gol de Dylan Loyola a los 10 minutos. Lo igualó Damián Cerles transitoriamente, pero Felipe Sánchez anotó el 2-1. Godoy fue en busca del empate y lo logró a los 88′ gracias a Sebastián Corazza.

Luego de un partido lleno de emociones, llegó la inesperada situación. A los 94 minutos y muy cerca del pitazo final, uno de los asistentes de línea fue agredido por la parcialidad local, lo cual derivó en la suspensión del encuentro por decisión del árbitro Oscar Valdebenito.

En redes sociales, Deportivo Godoy emitió un comunicado dejando claro su punto de vista: «Desde nuestra institución repudiamos todo acto de violencia en nuestro futbol y nos solidarizamos con el juez de línea afectado», sentenciaron.

Cabe destacar que es el segundo acto de violencia en una semana en la Liga Confluencia. El pasado jueves, Argentinos del Norte y Deportivo Roca se enfrentaron en el Zit Formiga. Cuando el partido estaba 1-1, el encuentro se suspendió a los siete minutos del segundo tiempo por una agresión a un juez de línea por parte de la hinchada del Carcelero. Luego, se le dio el partido ganado al Naranja con un resultado de 1-0.

Habrá que esperar qué decisión toma el tribunal de disciplina en esta ocasión. El fallo será importante para la definición del segundo ascenso. En la tabla acumulada, Godoy está 3° con 39 puntos, a seis de Chichinales, que se ubica 2° con 45 unidades y por ahora estaría ascendiendo.

La última fecha se disputará el fin de semana y arrancará el viernes en Allen con Alto Valle-El Salvador. Luego, habrá dos duelos el sábado: Chichinales-San Carlos e Independiente de Catriel-Experimental. El torneo se cerrará el domingo con Deportivo Godoy-San Isidro, Maracacinho-Cecap y Mainque-San Sebastián.