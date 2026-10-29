Estamos Haciendo Bariloche termina la campaña con fuerte identidad en la gestión de Cortés

Estamos Haciendo Bariloche, la alianza del partido municipal PUL y JSRN, transita las últimas horas de la campaña electoral con un recorrido de la primera candidata a convencional constituyente Yanina Sánchez en actividades y medios, con un mensaje claro de identificación con la gestión del intendente Walter Cortés: “La gestión municipal es hacer, es haciendo”, enfatizó.

La alianza no prevé un acto de cierre porque se concretó la semana pasada en ocasión de la visita del gobernador Alberto Weretilneck a Bariloche. El jueves 22 se realizó un acto y cena con la militancia en la sede del gremio AMEC donde los candidatos de la lista lucieron indumentaria naranja por ser el color de identificación de la fuerza que va con la Lista 658.

“Hay algo que quedó muy claro: esto no es solamente una elección. Es parte de un proyecto mucho más grande que estamos construyendo juntos. Se trata de lo que venimos haciendo, de lo que estamos haciendo y, fundamentalmente, de hacia dónde queremos ir”, enfatizó la fuerza.

Walter Cortés encabezó junto al gobernador un acto de campaña la semana pasada, en AMEC. Foto: gentileza

La propuesta que esgrime Estamos Haciendo apunta a “seguir haciendo obras, resolviendo los problemas de los vecinos y defendiendo el futuro de Bariloche” y se convoca de manera directa a “acompañar” a Walter Cortés en su gestión.

Sánchez -que es asesora letrada del municipio- participó este miércoles de una exposición de propuestas de candidatos organizada por Canal 6 y allí ratificó el principal eje de campaña “asignar el 40% del presupuesto a obra pública, para gimnasios, para cemento, para calles, juntas vecinales, centros comunitarios o lo que disponga la gestión de turno conforme a las necesidades y demandas de los vecinos”, señaló y remarcó que el objetivo de incluirlo en el texto de la Carta Orgánica Municipal es “para que Bariloche siga creciendo, que no se estanque, que haya continuidad de obra pública” más allá de la gestión de turno que esté.

Sánchez también puso el foco en clarificar el texto de la Carta Orgánica respecto de la convocatoria a referéndum popular que está incluido en el artículo 163 y tiene cumplimiento obligatorio. La candidata dijo que se debe “aclarar que el intendente puede convocar y decidir el tema que se convoque, siempre que haya pasado por el Concejo y que lo haya rechazado o no se haya expedido sobre el tema”, indicó.

La candidata remarcó que el objetivo de la elección a convencionales es “actualizar” la Carta Orgánica y señaló como inevitable hacer cambios para que “pueda cumplir con las expectativas de hoy en una sociedad que ha cambiado mucho”. Remarcó: “Tendremos que pensar que sea vigente a los próximos 20 años, adaptándose a las nuevas tecnologías que seguramente se van a incorporar”.