Lo acusaron por robar y faenar dos caballos en un campo rural del sur de Río Negro para vender la carne

El procedimiento se realizó en un establecimiento rural de Treneta y permitió reunir indicios materiales que serán analizados en la investigación.

Un hombre fue imputado por el robo y la faena de dos caballos en la zona rural de Rincón Treneta, en hechos ocurridos entre abril y agosto de este año. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, habría sustraído los animales de un campo vecino y los habría llevado a su propio establecimiento para matarlos y vender su carne.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía describió ambos episodios y presentó los elementos reunidos durante la investigación. El juez de garantías interviniente dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria y autorizó las medidas cautelares solicitadas.

Los dos episodios investigados en Rincón Treneta

El primer hecho habría ocurrido entre la tarde del 12 de abril y la mañana del 13 de abril. De acuerdo con la acusación, el hombre sustrajo un caballo de pelaje ruano pampa, de aproximadamente seis años, que se encontraba en un establecimiento rural lindante al suyo. El animal pertenecía a otra persona y había sido trasladado hasta ese campo para ser amansado.

La Fiscalía sostuvo que el imputado lo llevó a su propiedad, denominada “Las 3A”, donde lo encerró, lo mató y lo arrastró hasta un olmo antes de faenarlo para vender la carne.

El segundo episodio habría ocurrido entre la tarde del 8 de agosto y el mediodía del día siguiente. Según la hipótesis fiscal, el acusado habría repetido el mismo procedimiento con otro caballo.

Los propietarios de los animales realizaron las denuncias que dieron origen a la investigación preliminar. La causa fue encuadrada como abigeato, la sustracción de ganado.

Qué encontraron durante el allanamiento

Entre las pruebas reunidas, la Fiscalía mencionó las declaraciones de las dos personas damnificadas y el testimonio de otra persona que observó restos de cuero, manchas de sangre y rastros de arrastre. También aportó registros audiovisuales.

El 12 de agosto, personal de la Subcomisaría 52, la Brigada Rural y el Gabinete de Criminalística de Los Menucos realizó un allanamiento en el establecimiento del imputado. Allí encontraron restos de equino, huellas, manchas compatibles con sangre y elementos que habrían sido utilizados para la faena.

Además, secuestraron dos sierras, un cuchillo y dos cartuchos calibre 22. Un informe pericial posterior determinó que los cartuchos eran aptos para ser percutados. La investigación también estableció coincidencias entre fotografías del caballo en vida y los restos hallados.

La defensa cuestionó una prueba

Durante la audiencia, el defensor particular del acusado pidió que se declarara la nulidad de uno de los registros audiovisuales. Argumentó que había sido obtenido luego de que un testigo ingresara a la propiedad del imputado. El planteo también alcanzó al allanamiento realizado posteriormente.

La Fiscalía defendió la validez de las actuaciones y se opuso al pedido de la defensa.

Finalmente, el juez de garantías hizo lugar al planteo y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria, además de aceptar las medidas cautelares requeridas. La causa continuará con el análisis de los hechos y de los elementos incorporados al expediente.