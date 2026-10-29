Festival Nacional de la Sidra 2026 en Roca: cuándo es y qué artistas asistirán

la ciudad de Roca se alista para vivir una nueva edición del Festival Nacional de la Sidra, una celebración que busca poner en valor la identidad productiva y cultural de la región a través de diversas propuestas para toda la familia.

El evento se realizará el 14 y 15 de noviembre en el Predio Ferial con entrada libre, espectáculos en vivo y la participación de productores de todo el país.

La cita tendrá lugar los próximos 14 y 15 de noviembre en las instalaciones del Predio Ferial, ubicado en calle Cerro Tronador 260, un espacio que convoca masivamente a vecinos y visitantes cada año. El objetivo principal de la propuesta es acompañar el trabajo de quienes, desde la producción frutícola hasta la elaboración final, contribuyen al desarrollo económico y cultural de la provincia de Río Negro.

Con entrada completamente libre y gratuita, el evento reunirá a una gran cantidad de productores, emprendedores, artistas, artesanos y referentes del sector gastronómico de distintos puntos del país.

Fiesta de la Sidra 2026: las actividades del viernes 14 de noviembre

Durante la primera jornada del evento, que abrirá sus puertas a partir de las 18:00, los asistentes podrán recorrer los distintos stands institucionales y comerciales habilitados en el predio ferial. A partir de las 19:00, el escenario principal comenzará a recibir a los primeros artistas confirmados con una programación pensada para disfrutar en familia.

Para el viernes, los artistas anunciados son:

– Tradiciones chilenas

– Asquerosa alegría

– La Sacha Sonkoy

– Los comodines

– Trío show

– Kaiser carabela

Asimismo, los visitantes tendrán la oportunidad de acceder a degustaciones guiadas, charlas especializadas vinculadas al mundo de la sidra y propuestas turísticas diseñadas para toda la comunidad. La primera noche consolidará el inicio de este tradicional encuentro con espacios recreativos destinados especialmente a los más chicos y opciones gastronómicas variadas.

Fiesta de la Sidra 2026: las actividades del sábado 15 de noviembre

La segunda y última jornada mantendrá el esquema de apertura a las 18:00, permitiendo que el público recorra con tranquilidad el Paseo de la Producción y los puestos de artesanos locales.

Desde las 19:00, la música en vivo cobrará protagonismo con la presentación estelar de destacados números artísticos regionales y nacionales que coronarán el fin de semana festivo:



– Nuevo líder

– MQ

– Bacan

– Campedrinos

Durante este cierre, los emprendedores ofrecerán una amplia variedad de productos regionales como chocolates, quesos, embutidos, miel, gin y cosmética natural elaborados en la zona. De esta manera, el festival concluirá dos días de intensa actividad orientada a celebrar la producción característica del Alto Valle y fortalecer el turismo regional.