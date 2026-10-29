Festival Nacional de la Sidra 2026 en Roca: cuándo es y qué artistas asistirán
los visitantes tendrán la oportunidad de acceder a degustaciones guiadas, charlas especializadas vinculadas al mundo de la sidra durante dos jornadas.
la ciudad de Roca se alista para vivir una nueva edición del Festival Nacional de la Sidra, una celebración que busca poner en valor la identidad productiva y cultural de la región a través de diversas propuestas para toda la familia.
El evento se realizará el 14 y 15 de noviembre en el Predio Ferial con entrada libre, espectáculos en vivo y la participación de productores de todo el país.
La cita tendrá lugar los próximos 14 y 15 de noviembre en las instalaciones del Predio Ferial, ubicado en calle Cerro Tronador 260, un espacio que convoca masivamente a vecinos y visitantes cada año. El objetivo principal de la propuesta es acompañar el trabajo de quienes, desde la producción frutícola hasta la elaboración final, contribuyen al desarrollo económico y cultural de la provincia de Río Negro.
Con entrada completamente libre y gratuita, el evento reunirá a una gran cantidad de productores, emprendedores, artistas, artesanos y referentes del sector gastronómico de distintos puntos del país.
Fiesta de la Sidra 2026: las actividades del viernes 14 de noviembre
Durante la primera jornada del evento, que abrirá sus puertas a partir de las 18:00, los asistentes podrán recorrer los distintos stands institucionales y comerciales habilitados en el predio ferial. A partir de las 19:00, el escenario principal comenzará a recibir a los primeros artistas confirmados con una programación pensada para disfrutar en familia.
Para el viernes, los artistas anunciados son:
– Tradiciones chilenas
– Asquerosa alegría
– La Sacha Sonkoy
– Los comodines
– Trío show
– Kaiser carabela
Asimismo, los visitantes tendrán la oportunidad de acceder a degustaciones guiadas, charlas especializadas vinculadas al mundo de la sidra y propuestas turísticas diseñadas para toda la comunidad. La primera noche consolidará el inicio de este tradicional encuentro con espacios recreativos destinados especialmente a los más chicos y opciones gastronómicas variadas.
Fiesta de la Sidra 2026: las actividades del sábado 15 de noviembre
La segunda y última jornada mantendrá el esquema de apertura a las 18:00, permitiendo que el público recorra con tranquilidad el Paseo de la Producción y los puestos de artesanos locales.
Desde las 19:00, la música en vivo cobrará protagonismo con la presentación estelar de destacados números artísticos regionales y nacionales que coronarán el fin de semana festivo:
– Nuevo líder
– MQ
– Bacan
– Campedrinos
Durante este cierre, los emprendedores ofrecerán una amplia variedad de productos regionales como chocolates, quesos, embutidos, miel, gin y cosmética natural elaborados en la zona. De esta manera, el festival concluirá dos días de intensa actividad orientada a celebrar la producción característica del Alto Valle y fortalecer el turismo regional.
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