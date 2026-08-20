Un rumbo que no busca no dejar a nadie afuera

Río Negro tiene más de 750000 habitantes. Vivimos y nos desarrollamos en más de 200 000 km². Somos la cuarta provincia más grande en extensión continental, y la quinta con menor densidad demográfica, con menos de 4 habitantes por km². Y es justamente este tamaño y distribución poblacional lo que genera una gran complejidad a la hora de pensarnos como provincia: lo que se construye en el Golfo parece ajeno al resto de las regiones. Por todo esto, cuando observamos datos de los últimos años, lo que nos interesa mostrar no es un logro aislado, sino algo más simple de decir y más difícil de lograr: que el desarrollo llegue a cada rincón, sin que haya rionegrinos de primera y de segunda.

Por estas horas, el gobernador Weretilneck logró la aprobación de un crédito del BID para potenciar obras de riego, electrificación rural y prevención de incendios. De esta forma potencia y amplía la producción en 3 Valles: Inferior, Conesa y Medio.

Una provincia que en 15 años pasó de 400.000 a 800.000 cabezas de ganado, ahora busca mejorar los rindes con la electrificación de más de 30.000 hectáreas bajo riego y 150.000 hectáreas de secano. A esto se suma el mejoramiento y modernización del riego en 50.000 hectáreas. Esto posibilitará incorporar 40 kilos más al año a cada ternero de estos valles. Los rendimientos de alfalfa pasan de 12.000 a 20.000 kilos por hectárea. En el Valle Inferior crecerá un 10% la producción de cebolla y avellanos. Cabe recordar que las mencionadas obras complementan las estaciones transformadoras y líneas de alta tensión del sistema interconectado Pomona-Solita General Conesa que se ejecutaron a través del Plan Castello aprobado en el año 2017 en la Legislatura. Esto muestra la mirada estratégica de quien conduce, posicionando a Río Negro como la última gran reserva agrícola de la Argentina.

En la zona atlántica, entre el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, el Proyecto de GNL Southern Energy (SESA / Pan American Energy) y Mega Plan Argentina LNG (Planta Continental + Infraestructura Offshore), ya emplean de forma directa a más de 3000 personas, destacándose que 8 de cada 10 son rionegrinos. Esto se integra al desarrollo turístico de Las Grutas y Playas Doradas que crece año a año.

Si uno mira el Alto Valle, encuentra la fruticultura de siempre, que sigue siendo una de las identidades más fuertes de la provincia: la misma tierra da hoy más fruta que antes, con el rendimiento de pera y manzana subiendo de unos 25.000 a más de 40.000 kilos por hectárea en una década. Más al oeste, en Bariloche, el desarrollo tiene otro nombre: turismo y servicios, en una ciudad que no deja de crecer.

En la Línea Sur la novedad tiene nombre propio: Calcatreu, el yacimiento de oro y plata que ya despachó su primer lingote. Trabajan ahí 220 personas. A estos se suman otros 60 proyectos mineros de distintas escalas.

¿Está todo resuelto? No. Algunos salarios privados, el de docentes y policías de Río Negro están entre los mejores del país, pero seamos sinceros: esa buena estadística todavía no le alcanza a muchas familias, porque el contexto nacional golpea el bolsillo de todos por igual, eso no es casual, responde a un poder central que abandonó el interior. Las exportaciones aún no reflejan el envión necesario. Están pasando de ser promesa a logro en este tiempo. Y si hoy no estamos peor, es por un motivo: hay alguien con experiencia y templanza al frente del Gobierno Provincial. Decir todo esto también es parte de ser honesto con los datos.

Me enseñaron hace años que nadie tiene la verdad completa. También que apreciar lo que acontece es la base para resolver y actuar. Más allá de críticas y de lo que falte, hay un gobernador que está pensando a Río Negro en grande. Hoy, si miramos nuestro mapa, hay un rumbo que no deja a nadie afuera. Es decir, vivimos en una tierra integrada donde cada rionegrino no se siente más que nadie ni menos que ninguno.

*Concejal de Viedma, Juntos Somos Río Negro.