Centros de Salud de Río Negro tendrán acceso a una plataforma de datos para mejorar la gestión

Los centros de salud de atención primaria de Viedma, Roca, Cipolletti y Bariloche comienzan a utilizar una plataforma de datos, que dispuso el ministerio de Salud, que les permitirá tener conocimiento de la población que de su área de cobertura para poder planificar estrategias de cobertura.

El nuevo Sistema de Gestión de Resultados para Centros de Salud, que lanzó el Ministerio, busca que en los puntos de vinculación directa y primaria con la población se tenga “disponibilidad de información para decidir mejor en términos de salud”, dijo el titular de la cartera Demetrio Thalasselis, que este jueves encabezó en Bariloche una capacitación con el personal de los 14 centros de salud de la ciudad que dispondrán de la base de datos.

El ministro detalló a Diario RÍO NEGRO que el objetivo es facilitar la base de datos a los 191 centros de salud periféricos y los 35 hospitales. En principio para el acceso al sistema no se requiere de mayor tecnología que una computadora, por lo que la transferencia del programa es inmediato.

Indicó que se trata de la “base de datos del programa Sumar”, que depende del gobierno nacional y lo que hizo Río Negro es generar que esa información sea accesible para la toma de decisiones en los centros de salud y hospitales.

“Optimizar los procesos de gestión, mejorar el trabajo en equipo y contribuir a la calidad de la atención a la comunidad”, es la premisa de Salud Pública.

Puntualizó que la herramienta permite tener datos de la población del radio de cobertura de cada centro de salud; los límites barriales; las personas que son pacientes del sistema público y quienes tienen cobertura exclusiva; cuándo fueron atendidos en el último período; cuáles son los problemas de salud de la población, entre otra información.

“El objetivo es que se puedan planificar gestiones sanitarias”, dijo Thalasselis quien encabeza cada jornada de capacitación con personal del ministerio y las autoridades de los hospitales. Hoy fue el turno de Bariloche, donde participaron un centenar de trabajadores de centros de salud; y ayer estuvieron en Cipolletti con la misma propuesta informativa. En julio, se llegó a los centros de salud de Viedma y Roca.

Thalasselis junto a la directora del hospital de Bariloche, Myrna Lamberto, en la capacitación del personal de centros de salud. Gentileza

«Un cambio cultural», anticipa Thalasselis en Salud Pública

Para el ministro se trata de “un cambio cultural, de un sistema analógico a uno digital” donde se puede tener información precisa y actualizada de la población objetivo para llegar con la “prevención”. “Queremos que sea un sistema que no espera, que va a buscar al paciente”, afirmó.

Thalasselis exhibió al personal el uso de la plataforma que entre otras cosas permitió desmitificar con datos reales cuánto es el impacto de la atención de pacientes con PAMI en los centros de salud, que hoy ronda el 10% del total; o también se exhibió a modo de ejemplo que de un barrio de 3.000 personas objetivo, el centro de salud barrial atendió en el último tiempo al 50%.

“Buscamos mejores resultados sanitarios”, dijo el ministro quien señaló que por ejemplo si un médico debe hacer el seguimiento de sus pacientes, puede con el sistema conocer la periodicidad con la que se realizan controles o si retiran su medicación.

Dijo además que con la base de datos disponible para el personal de los centros de salud, se busca también “quitarle tiempo al personal en tareas administrativas y que tenga información primaria real” y que se puedan generar más fondos que destina el programa Sumar por la atención en centros de salud.

En la capacitación de Bariloche, según admitió el ministro, no quedó afuera del encuentro la demanda salarial del personal. Sin embargo, concluyó que fue positiva la jornada que se realizó en el hospital Ramón Carrillo junto a la directora Myrna Lamberto.