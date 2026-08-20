El ecosistema emprendedor de la Patagonia tuvo su cita a orillas del Limay

La inspiración sucede cuando la experiencia de alguien más, mueve las fibras más intimas rumbo al sueño que se persigue. De eso se trata Experiencia Endeavor Patagonia, el evento que reunió este jueves en Neuquén a miles de personas que se sienten reflejadas en las vivencias de quienes ya transitaron por el mismo lugar, el de transformar una idea en un proyecto real, posible y rentable.

La cita tuvo lugar en el Centro de Convenciones Domuyo de la ciudad de Neuquén, y superó largamente la convocatoria de 2025, con una asistencia estimada de 1.000 personas, 15 speekers, y un valioso espacio de networking y encuentro entre las fuerzas productivas que confluyen en la región.

En el inicio de la jornada, contó con la presencia de autoridades locales y nacionales, entre ellos el Senador Pablo Cervi, y la secretaria de Jefatura de Gabinete de la ciudad de Neuquén, María Pasqualini. El empresario Diego Manfio, uno de los referentes de Endeavor Neuquén, fue el encargado de dar la bienvenida en la apertura.

María Pasqualini, presente en la apertura de Experiencia Endeavor Patagonia (Foto: Cecilia Malletti).

El eje temático del evento giró en torno a las enormes oportunidades que pone por delante el escenario presente en una región como Vaca Muerta, y el potencial que existe en el entramado emprendedor local para convertir esas oportunidades en valor real y sustentable.

El senador Pablo Cervi, en la apertura de Experiencia Endeavor Patagonia (Foto: Cecilia Malletti).

Uno de esos vectores de oportunidad que estuvo presente a lo largo de toda la jornada, es el infinito potencial de acceso a información y herramientas tecnológicas que hoy ofrece la Inteligencia Artificial (IA). Herramientas cuyo costo marginal es cero, con barreras de acceso casi inexistentes.

Dato 1.000 Los asistentes a la edición 2026 de Experiencia Endeavor Patagonia, en el Centro de Convenciones Domuyo.

Perseguir los sueños, ponerse en movimiento, no postergar el inicio del proyecto y atreverse a tropezar para aprender, fueron vectores comunes en cada uno de los paneles a lo largo de la jornada.

Vivencias de valor

El primero en subir al escenario fue Alejandro Vázquez, cofundador y presidente de Tiendanube, una plataforma de marketplace fundada en 2011 y que hoy cuenta con 180.000 clientes en Latinoamérica. Tiendanube fue clave en pandemia, cuando miles de empresas debieron cerras sus persianas físicas y se volcaron al e-comerce como herramienta para sostener el negocio.

Tiendanube. Alejandro Vázquez, CEO y creador de la plataforma, compartió sus vivencias rumbo al despegue (Foto: Cecilia Malletti).

«La primera pregunta que todo emprendedor debiera hacerse es ¿qué pasa si sale bien?», sugirió Vazquez. Luego de relatar su recorrido que empezó en el Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA) y el cúmulo de obstáculos que debió sortear hasta el despegue definitivo, agregó que «el punto es obsesionarse con el problema, no con la solución» y que «es más importante enfocarse en que algo funcione, y no en escalarlo».

«El propósito es lo que te mantiene en eje en los momentos críticos. Nada se logra de un día para el otro. Adaptarse rápido es lo que nos puede salvar como emprendedores» Alejandro Vázquez, creador y CEO de Tiendanube

Luego fue el turno de Daniel Jejcic, fundador y CEO de Avenida+, dedicada a crear y administrar tiendas online de grandes entidades financieras. Jejcic relató su recorrido, que inició creando comunidades enfocadas en el deporte extremo, confluyendo en una mega tienda llamada Good People.

Avenida+. Daniel Jejcic, CEO de la plataforma y una invitación a ponerse en movimiento (Foto: Cecilia Malletti).

El CEO de Avenida+ destacó las virtudes del escenario presente para emprender, con acceso casi infinito a herramientas y a información, a un costo muy bajo. «La IA es una oportunidad generacional que democratiza el acceso a los negocios digitales como nunca antes», destacó y agregó: «emprender no es fácil. Pero algo cambió. Y son las oportunidades que se presentan ahora».

«La propuesta de valor a los clientes debe estar por encima de todo, incluso de la inversión que necesita el proyecto» Daniel Jejcic, CEO de Avenida+

Al momento de escuchar a los referentes locales, subieron al escenario Maximiliano Recchioni, de McDonald’s; Matías Scavone, de Armando Medialunas; y Juliana del Águila, de Bodega Fin del Mundo. Los tres emprendedores de la región relataron su vivencia de crecimiento y expansión, y las decisiones más complejas que debieron tomar en esa búsqueda.

Qué es Endeavor

Endeavor es una red global de servicios que busca identificar y potenciar el talento, generar espacio de vinculo entre las fuerzas vivas de la economía en cada rincón del mundo, y fortalecer el ecosistema emprendedor en el contexto particular de cada país o región.

Con el objetivo de ayudar a los emprendedores a pensar en grande y liderar en cada una de las industrias o sectores de la economía, Endeavor está presente en 65 ciudades, 40 países y 4 continentes, con 65 oficinas alrededor del mundo y más de 4 millones de puestos de trabajo generados desde que inició su recorrido.

Un millar. Los emprendedores que se dieron cita en el Domuyo para Experiencia Endeavor Patagonia 2026 (Foto: Cecilia Malletti).

El trabajo de Endeavor consiste en identificar fundadores de compañías de rápido crecimiento que tienen potencial de escalar e invitarlos a participar de un proceso de selección internacional, en el cual una red de mentores especializados acompaña, motoriza y potencia ese crecimiento. Más tarde, esos mismos emprendedores que fueron seleccionados, mentorean y acompañan a nuevos emprendedores.

Endeavor está presente en Argentina desde el año 1998 y cuenta con un equipo de 140 mentores que fueron parte de la experiencia Endeavor y hoy acompañan a los nuevos talentos que se incorporan año a año a la red de mentoreo.