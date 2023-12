Siete semanas sin clases en Pilcaniyeu por falta de alimentos

Los colegios de Pilcaniyeu llevan siete semanas sin clases. Desde hace casi dos meses, no reciben alimentos, por lo tanto, los establecimientos no pueden funcionar.

«En un primer momento, pude estirar tres semanas la mercadería que tenía con unos pocos nenes. Pero la mercadería se acabó«, explicó Lorena Keller, directora de la residencia primaria 303 donde asisten 11 alumnos, principalmente de la zona rural.

Solo los docentes y los auxiliares de servicio están cumpliendo horario, aunque sin la presencia de alumnos. «Lo que intentamos es enviar tareas a los chicos. Pero lo cierto es que el 22 de diciembre deberíamos estar finalizando las clases y no tenemos noticias de que este problema se solucione«, indicó Keller.

Comentó que el municipio de Pilcaniyeu firmó un convenio con el Consejo Escolar para hacerse cargo de los comedores, el mantenimiento, el transporte y la limpieza. «Provincia paga en tiempo y forma, pero los montos ya no alcanzan para comprar la mercadería. Por eso, hay una gran deuda con los proveedores locales. Hasta que no se actualicen esos montos no hay solución», planteó.

Esta situación también afecta a la residencia media de Pilcaniyeu. En la escuela primaria los chicos almuerzan en sus casas y vuelven al colegio; mientras que las escuelas de Pichileufu solo reciben a los chicos que viven cercanos a la escuela y no con los internos.