Sigue el conflicto con PAMI y oftalmólogos de Neuquén siguen sin prestar el servicio

Continúa sin prestarse la atención oftalmológica en Neuquén para afiliados de PAMI. Las diferentes reuniones que hubo por el momento no logró destrabar el conflicto. Piden los médicos que se incorpore al sistema como especialidad. «Se están tomando urgencias, pero no casos nuevos«, dijo Anabel Larrañaga, presidenta de la Sociedad Oftalmológica de Neuquén (SON).

«Habían anunciado que iba a volverse al sistema de prácticas. Que para nosotros es mejor. Que cada uno cobre de acuerdo a lo que haga. Pensemos que por fin se iban a actualizar los precios y pusieron a todas las especialidades para hacer prácticas, menos a oftalmología«, explicó Anabel Larrañaga, presidenta de la Sociedad Oftalmólogica de Neuquén (SON).

La profesional comentó que en 2019 desde PAMI «trataron de recortar gastos y establecieron montos para cada especialidad, y lo que excedía no se pagaba».

En declaraciones a Cumbre dijo que eso generó malestar entre los más de 80 oftalmólogos de toda la provincia de Neuquén que integran SON, «porque dentro de la especialidad hay diferentes actividades, quirúrgicos, otros glaucoma, otros retina, otro cataratas, otros vías lagrimales y problemas de párpados, no es lo mismo y tiene diferentes montos».

Luego de reuniones, se establecieron en ese entonces montos, «que para el 2019 estaba bien, pero el problema es que no se subió nunca más esa cápita, entonces los precios se empezaron a volver ridículos y no se llegaba a lo mínimo para poder operar a un paciente».

Después se siguieron los reclamos, pero nunca se modificó. «Hoy no se puede trabajar con esos montos, no dan los números«, indicó Larrañaga y señaló que hasta ahora no hay «ninguna novedad».