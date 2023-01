Sigue el paro de colectivos en Neuquén, pero una reunión podría destrabar el conflicto

No hay colectivos en Neuquén, pero una reunión podría destrabar el servicio. Foto: Archivo Matías Subat.

Desde el lunes a las 17 los choferes de colectivos de Autobuses Neuquén reclaman más seguridad y desde entonces no circulan unidades en las calles. Con menos de 27 colectivos, los choferes aseguran que no pueden salir a trabajar. Por esto habrá una reunión entre la empresa y los choferes junto con el municipio, donde intentarán buscar una solución al problema.

El reclamo nace de lo que determinaron como una «ola de inseguridad», cuando ayer por la tarde denunciaron haber sido amenazados por pasajeros, y además aseguran haber sufrido hechos de inseguridad en al menos ocho ocasiones. Pero este no es el único problema, es que según contó el secretario gremial de la UTA, Gabriel Ceballos, hay pocas unidades para trabajar. «Acá hay 27 coches, no podemos así, lo vamos a pasar peor que ayer», aseguró.

Por esto, el secretario general de la UTA en Neuquén, Javier Soto, confirmó que a las 14 horas habrá una reunión con el municipio en la subsecretaría de trabajo, junto con los choferes y la empresa Autobuses Neuquén.

Allí esperan lograr un acuerdo para que el servicio se reestablezca. El subsecretario de Transporte Mauro Espinosa, comunicó en Radio CALF «en un principio es una mesa de trabajo donde se pondrá la disponibilidad de unidades que se necesitan».

La transición de empresas ha hecho que distintos factores, recursos humanos y taller mecánico se vieran afectados en el proceso, hay que instar a que cumplan su función», expuso Espinosa.

El subsecretario dijo que hay que responsabilidades de parte de los operadores que tienen que poner en disposición para poder funcionar. Además «el poder concedente tiene que estar con la mirada firme para que en el momento de que esté el faltante se reponga las unidades y de no ser así sancionar«.

El reclamo por la poca cantidad de colectivos

Según comentó Ceballos, en Neuquén, debería haber alrededor de 120 unidades funcionando, aunque aseguran que con 50 coches saldrían a trabajar. «Si salimos con 27 no vamos a dar a basto, la poca gente que va a poder viajar va a ir apretada y los demás se la van a agarrar con los choferes«, contó.

Los conductores exigen que se arreglen los colectivos rotos. «Con repuestos se arreglaría, pero no sería inmediato» mencionó. En este sentido indicó que podrían tardar un día o más en arreglar las unidades y salir a las calles. Aunque aseguró que hasta ahora no se están arreglando las unidades.

En declaraciones a «Quién dijo verano», por RÍO NEGRO RADIO, Ceballos aseguró «la empresa no está cumpliendo con lo que firmó, nos estamos quedando sin herramientas porque ya se van«. Esto se debe a que el primero de febrero la empresa dejará el servicio y comenzarán a funcionar las unidades de Expreso Tigre Iguazú SA y Koko SRL, las firmas que ganaron la última concesión.

