Extendieron la alerta por tormentas para este lunes en Río Negro: posible granizo y ráfagas de hasta 60km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió la alerta por tormentas en Róo Negro para este lunes 9 de marzo. Las zonas afectadas y los peores horarios.

El organismo indicó que las condiciones del tiempo podrán estar acompañadas por granizo y ráfagas.

Alerta por tormentas: las zonas afectadas y los peores horarios

Según comunicó el SMN, durante estos horarios regirá la alerta en Río Negro:

Conesa – Meseta de Adolfo Alsina – Meseta de San Antonio – Valcheta: alerta el lunes por la mañana.

Avellaneda – Pichi Mahuida: advertencia por tormentas el lunes por la mañana.

Detalló que las tormentas pueden «estar acompañadas por granizo, precipitación abundante en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, que pueden ser superados localmente».

Alerta por tormentas: qué significa que sea de nivel amarillo

La alerta es de nivel amarillo, lo que significa que son «posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño» y con «riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas».

También rige una advertencia para el inicio de la semana en Salta, Jujuy, Formosa, Misiones y Tucumán.