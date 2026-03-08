Extendieron la alerta por tormentas para este lunes en Río Negro: posible granizo y ráfagas de hasta 60km/h
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por las condiciones del tiempo este 9 de marzo. Los peores horarios y zonas afectadas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió la alerta por tormentas en Róo Negro para este lunes 9 de marzo. Las zonas afectadas y los peores horarios.
El organismo indicó que las condiciones del tiempo podrán estar acompañadas por granizo y ráfagas.
Alerta por tormentas: las zonas afectadas y los peores horarios
Según comunicó el SMN, durante estos horarios regirá la alerta en Río Negro:
Conesa – Meseta de Adolfo Alsina – Meseta de San Antonio – Valcheta: alerta el lunes por la mañana.
Avellaneda – Pichi Mahuida: advertencia por tormentas el lunes por la mañana.
Detalló que las tormentas pueden «estar acompañadas por granizo, precipitación abundante en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, que pueden ser superados localmente».
Alerta por tormentas: qué significa que sea de nivel amarillo
La alerta es de nivel amarillo, lo que significa que son «posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño» y con «riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas».
También rige una advertencia para el inicio de la semana en Salta, Jujuy, Formosa, Misiones y Tucumán.
