Sin rastros de los jubilados de Chubut: «¿Y si se los tragó la tierra?», un guía alertó sobre los «sumideros»

Dos jubilados de Chubut desaparecieron hace 11 días. En cercanías de Playa Visser se encontró la camioneta en la que se trasladaban Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), pero faltan sus celulares. Un guía experto e instructor de manejo con dos décadas de experiencia en Comodoro Rivadavia, Martín Pérez, sembró la duda. «¿Y si se los tragó la tierra?», alertó el guía, ya que sostuvo que allí «la geografía está llena de sumideros«.

En conversación con Clarín, Pérez explicó: “Son pequeños orificios que vienen a ser como la huella hídrica del lugar, un agujerito que penetra en la tierra y que por debajo del sumidero se producen cavernas o cárcavas».

Señaló que a veces «no pasada», pero en otras ocasiones son altamente peligrosos. «En algún momento algún sumidero puede estar tan frágil que se hunde y te podés caer sin saber qué profundidad tienen«, enfatizó.

Once días de terror: el guía experto que explica el peligro mortal de la geografía en la zona de búsqueda

Se cumplen once días sin rastros de la pareja de jubilados de Chubut. El guía Martín Pérez remarcó la dificultad del camino en Puerto Visser, un área aislada y poco transitada.

Tras encontrar pertenencias como una pava, un termo, una reposera y una conservadora, Pérez especula que la pareja pretendía acampar, pero su teoría más firme es que, al quedar encallados, se alejaron a pie en busca de señal de celular. Este movimiento los habría expuesto al riesgo de la geología. «Cualquiera se pudo haber derrumbado, abierto a través de este orificio y haberse herido», aseguró en referencia a los sumideros.

Sin embargo, la familia maneja otra hipótesis. Gabriela, una de las hijas de Pedro, sostuvo: «No creemos que ellos hayan llegado hasta ahí por decisión propia. Quizás fueron víctimas de un robo«. La joven desestimó que su padre, quien «no es una persona que se dedique a este tipo de cosas, de hacer estos caminos y de arriesgarse de esta forma», haya elegido esa ruta peligrosa.

La familia especula con la posibilidad de que hayan sido abordados por ladrones que utilizaron la Hilux para huir, la encallaron y luego la abandonaron.

Tras sacar la camioneta del lodazal, los investigadores encontraron todos los objetos de valor. (Foto: gentileza TN)

El guía experto criticó el abandono del área protegida y la falta de control en Chubut

El experto Martín Pérez sumó un elemento de crítica clave al señalar el abandono del Área Natural Protegida Rocas Coloradas, declarada hace cinco años. A pesar de contar con un plan de manejo aprobado, en la práctica «no hay guardia», ni gente trabajando que tome nota de quiénes ingresan a las 95.000 hectáreas del terreno. Esta falta de control dificulta la reconstrucción de los movimientos de la pareja y la efectividad de la búsqueda.

Mientras el rastrillaje por cuadrículas continúa en medio del intenso frío que complica el trabajo de los canes, el guía recordó el oscuro trasfondo de la zona. «Lamentablemente no solamente ocurre ahí. En Comodoro, hay muchos desaparecidos», lamentó Pérez, y cerró: «No hace falta hacer una excursión para que seas un desaparecido en Comodoro».

La camioneta de Kreder permanece secuestrada por la Fiscalía para continuar con las pericias, sin descartar ninguna de las hipótesis, ni el accidente ni la comisión de un delito.

Misterio en Chubut: encontraron la camioneta, pero faltan los celulares de los jubilados desaparecidos

Se cumplen once días de la desaparición de los jubilados Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), buscados intensamente en la provincia de Chubut. La única pista con la que cuentan los investigadores hasta el momento es el hallazgo de la camioneta en la que se movilizaba la pareja, encontrada en una zona de difícil acceso.

Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69). (Foto: Gentileza).

La Justicia, por su parte, lleva adelante una investigación que mantiene abiertas todas las hipótesis: desde un posible accidente hasta un delito. El fiscal jefe de Comodoro, Cristian Olazábal, sobrevoló la zona donde fue hallada la Toyota Hilux color beige, con cúpula, en el sector de Cañadón Visser y Rocas Coloradas.

El comisario Lucas Cocha, jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, describió que la camioneta se encontraba a unos 70 kilómetros de Caleta Córdova, fuera de la Ruta 1, «en el medio de la nada», inmovilizada entre zanjones y barro. En el interior del vehículo se encontraron pertenencias personales como ropa, termo, encendedor, bidón de combustible y pan de molde.

Tras el hallazgo, los investigadores rompieron un cristal de la camioneta para acceder y recolectar pruebas. Si bien confirmaron que el vehículo no había sido vandalizado, un dato clave e inquietante es que faltan los celulares de ambos jubilados.

A partir de este descubrimiento, se intensificó la búsqueda con un «rastrillaje por cuadrículas» que abarcó 10 kilómetros cuadrados, con la participación de la división canes, aunque el trabajo fue afectado por el intenso viento que alteró la dispersión de olores.

La secuencia de la desaparición comenzó a delinearse el lunes 13 por la noche, cuando la hija de Morales, Aldana, radicó la denuncia, informando que su madre había salido de vacaciones con un hombre al que solo conocían por un apodo.

Dos días después, se identificó al acompañante como Pedro Alberto Kreder, quien también estaba desaparecido. Mediante cámaras de seguridad, se confirmó que la mujer llegó a la casa de Kreder el jueves 9 a las 20 hs y que la camioneta fue vista por última vez el sábado 11 a las 10 hs en Caleta Córdova, en sentido sur a norte.

El Ministerio Público Fiscal informó que, mientras se desarrollan allanamientos y entrevistas a posibles testigos, se mantiene en vigor el protocolo federal de búsqueda SIFEBU. La autopsia del cuerpo se hará este miércoles, un paso crucial para intentar determinar tanto la identidad del hombre como las causas de su muerte, que sigue siendo un misterio en medio del intenso rastrillaje.